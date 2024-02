Berchtesgaden (ots) -Vorschau 8. EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup, Sigulda (LAT)Von Oberhof (GER) zieht der Weltcup-Tross weiter ins lettische Sigulda, wo vom 23. bis 25. Februar 2024 der achte und vorletzte EBERSPÄCHER Rodel Weltcup ausgetragen wird. Neben den Weltcup-Rennen steht am Sonntag der dritte und letzte der diesjährigen Sprint-Weltcups und damit die Entscheidung um die kleinen Kristallkugeln in der Sprint-Disziplin auf dem Programm. Wie zuletzt in Oberhof heißt auch das Team um OK Präsident Klavs Vasks die Rodelelite zu einem Doppel-Weltcup willkommen, denn eine Woche darauf steht auf der anspruchsvollen Kunsteisbahn in Sigulda das große Weltcupfinale der diesjährigen Saison an. 140 Athletinnen und Athleten aus 22 Nationen werden in Lettland starten. Gemeldet haben jeweils 34 Damen und Herren im Einsitzer sowie 13 Damen- und 23 Herren-Doppelsitzer.Entscheidung um kleine Kristallkugeln im Sprint-WeltcupNeben den großen Kristallkugeln für den Sieg im EBERSPÄCHER Gesamtweltcup (12 Wettbewerbe) werden von der FIL auch kleine Kristallkugeln für die Disziplinen-Gesamtsieger des klassischen EBERSPÄCHER Rodel Weltcups (9 Wettbewerbe) und des Sprint Weltcups (3 Wettbewerbe) vergeben. An diesem Wochenende fällt in Sigulda die Entscheidung im Sprint-Weltcup.Nach den beiden Sprint-Entscheidungen in Lake Placid (USA) und Oberhof (GER) führt bei den Damen Julia Taubitz (GER) nach zwei Siegen das Ranking im Sprint-Weltcup mit 200 Punkten an vor der US-Amerikanerin Ashley Farquharson und der Schweizerin Natalie Maag, die beide 125 Punkte eingefahren haben. Die Sprint-Weltmeisterin steht mit 825 Punkten auch an der Spitze im Gesamtweltcup vor Madeleine Egle (AUT, 644) und Teamkollegin Anna Berreiter (572).Bei den Herren sieht es ähnlich aus. Nur Max Langenhan (GER) landete zweimal auf dem Sprint-Podest und führt mit zwei Siegen und 200 Punkten den Sprint-Weltcup an, gefolgt von seinem Teamkollegen Felix Loch (145) und den Österreichern Jonas Müller (145) und Nico Gleirscher (120). Der 24-jährige Thüringer Langenhan führt auch im Gesamtweltcup mit 840 Punkten vor Jonas Müller (664) und dem Letten Kristers Aparjods (571).Spannend bleibt es im Herren Doppel. In ihrer Premierensaison fuhren die Österreicher Thomas Steu/Wolfgang Kindl bereits zweimal auf den zweiten Platz und stehen mit 170 Punkten an der Spitze der Sprint-Wertung, dicht gefolgt von Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (GER, 160), die zuletzt auf ihrer Heimbahn in Oberhof ihren ersten Weltcupsieg feierten. Die lettischen Sprint-Weltmeister Martins Bots/Roberts Plume liegen mit 146 Punkten auf Platz drei. Auch im Gesamt-Weltcup liegen Steu/Kindl mit 771 Punkten an der Spitze, gefolgt von Wendl/Arlt (GER, 630), Orlamünder/Gubitz (GER, 603) und Bots/Plume (LAT, 576).Anders sieht es im Damen Doppel aus: Beide Sprintsiege der Saison gingen an die jungen Österreicherinnen Selina Egle/Lara Kipp. Neben ihnen schaffte es nur das neu formierte deutsche Doppel Dajana Eitberger/Saskia Schirmer zweimal aufs Podest. Damit führen Egle/Kipp mit 200 Punkten vor Eitberger/Schirmer (155), Forgan/Kirkby (USA, 140) und Vötter/Oberhofer (AUT, 130). Im Gesamtweltcup hingegen standen Vötter/Oberhofer in acht von neun Rennen auf dem Podest und haben mit 710 Punkten die Führung im Gesamtweltcup übernommen, gefolgt von Degenhardt/Rosenthal (GER, 695), Eitberger/Schirmer (661) und Egle/Kipp (644).Die aktuellen Stände in allen Wertungen sind hier einzusehen: Weltcup Gesamtstände - Rodeln (fil-luge.org) (https://www.fil-luge.org/de/gesamtstaende?event_season_id=31)Der Internationale Rodelverband (FIL) gibt den Rennkalender für die Kunstbahn-Saison 2024/2025 bekannt. Lesen Sie hier: Rennkalender für die Saison 2024/2025 auf Kunstbahn veröffentlicht (fil-luge.org) (https://www.fil-luge.org/de/news/rennkalender-fuer-die-saison-2024-2025-auf-kunstbahn-veroeffentlicht)Stimmen:Julia Taubitz (GER): "Ich freue mich schon sehr auf den Weltcup und das Finale in Sigulda. Es hätten nicht gleich wieder zwei Wochen sein müssen, aber so ist es nun mal. Ich rodle dort mittlerweile sehr gerne. Es ist eine sehr anspruchsvolle Bahn, bei der für uns vom Damen- und Doppelsitzerstart schon die Startkurve eine schwierige Schlüsselstelle ist. Dort habe ich leider in den letzten Jahren immer mal ein paar Siege weggeschmissen. Deshalb wird darauf bei mir der Fokus liegen. Auch im unteren Teil gibt es viele Schlüsselstellen: aus der 11 heraus, aus der 14, aus der 15, also da muss unten schon alles passen."Hannes Orlamünder (GER): "Sigulda ist eine der Bahnen, wo wir gerne fahren. Man darf nicht vergessen, dass wir dort unseren ersten Junioren-Weltmeistertitel geholt haben. Ich fahre dort einfach gerne, weil man nicht viel Zeit zum Überlegen hat. Gleiterbahnen, zum Beispiel, wo es so wirklich auf das Gefühl ankommt, liegen mir gar nicht. Deswegen ähneln sich Oberhof und Sigulda schon sehr. Dort gibt es nicht viel Luft zum Verschnaufen. Schlüsselstellen sind ganz klar oben der Start und die Startkurve. Ansonsten ist es auch wichtig, dass man oben im langsamen Bahnteil die Geschwindigkeit mitnimmt und sehr genau fährt, weil man dort sehr viel Zeit liegenlassen kann. Für uns Doppel sind 12, 13, 14 eine ganz schwierige Passage, da legt es einen schnell mal auf dem Bauch. Ausfahrt 15 - wenn man die nicht ordentlich erwischt, den Druckpunkt nicht perfekt nimmt, dann kann es hintenraus eng werden, weil dann diese Gerade kommt, wo man kurz bergauf fährt. Die Bahn ist schwierig zu fahren, aber macht immer wieder Spaß."Kristers Aparjods (LAT): "Mein Ziel ist es, beide Weltcuprennen und den Sprint auf meiner Heimbahn zu gewinnen, aber die anderen Jungs sind sehr stark. Wie immer wird das Eis rutschig sein, da muss man präzise gleiten, und man braucht zwei gute Läufe, um ganz oben auf dem Podium zu stehen. Der Stärkste wird immer gewinnen. Ich freue mich darauf, mein Bestes zu geben. Ich glaube nicht, dass es nur ein Zweikampf zwischen Max und mir wird. Sowohl Dominik Fischnaller als auch die Österreicher und Felix Loch kennen die Bahn in Sigulda sehr gut und werden alle für die letzten beiden Weltcups bereit sein. Ich bin mir sicher, dass jeder alles oder nichts geben wird. Ich weiß, dass ich bereit sein werde, meine beste Leistung zu zeigen!"Anda Upite (LAT): "Ich freue mich schon sehr auf unser Heimrennen. Ich werde wieder mit Zane Kaluma rodeln, die letztes Wochenende bei der Junioren-WM im Einsitzer am Start war."Kitija Bogdanova (LAT): "Ich werde leider nicht in Sigulda antreten. Meine Frontfrau Marta Robezniece hatte eine Operation und erholt sich. Wir werden in der nächsten Saison wieder zusammen rodeln. Ich werde natürlich an der Bahn sein, um den Mädels zuzusehen und alle meine Teamkolleg:innen anzufeuern. Der Wettkampf mit Anda in Oberhof war eine interessante Erfahrung. Ich habe den Unterschied gespürt und viel gelernt. Wir haben uns ohnehin die ganze Saison über gegenseitig geholfen, also war es für alle in Ordnung, das Doppel zu wechseln."Emily Sweeney (USA): "Ich freue mich darauf, nach Sigulda zu fahren. Es macht mir Spaß, dort zu rodeln, und ich mag auch den Ort. Wir haben dort schöne Appartements, ich liebe die Stadt und, was am wichtigsten ist, ich habe einen Termin zum Haareschneiden am Dienstag. Ich bin bereit, nach Sigulda zu fahren und woanders zu rodeln als in Deutschland. (lacht) Für mich persönlich ist es am schwierigsten, mit dem Druck auf der Strecke umzugehen, besonders in Kurve 15 und am Kreisel, aber abgesehen davon werden meine größte Herausforderung in diesem Jahr die oberen Kurven sein. Sie einfach geschmeidig zu fahren und von Anfang an so viel Geschwindigkeit wie möglich mitzunehmen."Summer Britcher (USA): "Ich hatte in Sigulda einige wirklich schwierige Zeiten, deshalb war ich ein wenig nervös. Letztes Jahr hatte ich wieder eine schwere Zeit, aber es war vorher lange eine meiner Lieblingsbahnen. In diesem Herbst hatten wir dort einige wirklich gute Trainings, und ich fühle mich dort endlich wieder wohl, so wie vor der Olympiasaison, als ich einen schweren Sturz hatte. Ich freue mich sehr darauf, dorthin zurückzukehren. Ich drücke die Daumen, dass wir etwas kälteres Wetter haben."Andrea Vötter (ITA): "Beim Weltcup am Samstag in Oberhof waren wir um eine zwei tausendstel Sekunden vorne auf Platz 2 und am Sonntag beim Spritn dann zwei Tausendstel dahinter und auf Rang 3. Es ist sehr spannend und knapp im Damen Doppel, das macht großen Spaß. Wir fahren sehr gerne in Sigulda und freuen uns darauf."Marion Oberhofer (ITA): "Und das Beste ist, dass wir die knappe Führung im Gesamtweltcup beim Sprint in Oberhof ausbauen konnten, und das vor Sigulda, wo wir sehr gerne fahren."Selina Egle (AUT): "Das war ein guter Lauf im Sprint in Oberhof, und die Disziplin kommt uns natürlich sehr entgegen, weil der Start nicht so eine große Bedeutung hat. Wir freuen uns mega, auch weil wir im Gesamtweltcup mit dem vierten Platz noch Chancen auf das Podium haben. Allerdings wird das mit drei Rennen in Sigulda nicht leicht. Letztes Jahr hatten wir ziemliche Probleme dort. Wir werden aber alles geben und sehen, ob es in der Gesamtwertung noch unter die Top 3 geht."Thomas Steu (AUT): "Unser Speed ist derzeit unglaublich, wir sind top in Form, machen aber in unserer Newcomer-Saison noch zu viele Fehler in der Bahn, aber wir werden uns schon noch steigern. Wir freuen uns jetzt auf die zwei finalen Wochen in Sigulda. Wir haben ein gutes Polster, aber es ist noch nichts entschieden. Wir schauen von Rennen zu Rennen."Jonas Müller (AUT): "Ich mag Oberhof einfach, der Rhythmus von der Bahn gefällt mir extrem gut. Ich habe mich wieder sehr wohl gefühlt, es geht mir körperlich gut, das Material war megaschnell, am Start hat es auch gepasst, es macht einfach Spaß. Im Gesamtweltcup wird es schwierig, Max ist einfach sehr stark. Aber ich probiere natürlich dranzubleiben und den zweiten Rang abzusichern."Zeitplan & TV-Übertragungen8. EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup, Sigulda (LAT)Lokale Startzeit (=CET/MEZ)Freitag, 23. Februar 202409:00 Uhr (08:00 Uhr) Nationencup14:30 Uhr (13:30 Uhr) Training Gesetzten-GruppeSamstag, 24. Februar 202410:00 Uhr (09:00 Uhr) Damen, 1. Lauf11:25 Uhr (10:25 Uhr) Damen, 2. Lauf12:55 Uhr (11:55 Uhr) Herren Doppel, 1. Lauf13:43 Uhr (12:43 Uhr) Damen Doppel, 1. Lauf14:40 Uhr (13:40 Uhr) Herren Doppel, 2. Lauf15:32 Uhr (14:32 Uhr) Damen Doppel, 2. LaufSonntag, 25. Februar 202410:27 Uhr (09:27 Uhr) Herren, 1. Lauf12:35 Uhr (11:35 Uhr) Herren, 2. Lauf14:30 Uhr (13:30 Uhr) Sprint Damen15:15 Uhr (14:15 Uhr) Sprint Doppel Herren15:45 Uhr (14:45 Uhr) Sprint Doppel Damen16:30 Uhr (15:30 Uhr) Sprint HerrenAlle Angaben sind ohne Gewähr!Link zu den Ergebnissen und Infos zu den TV-Übertragungen: fil-luge.org/de/ergebnisse/eberspaecher-weltcup-34Link zur Live-Übertragung auf YouTube: Luge Sigulda POV with Felix Loch (4K) (youtube.com) (https://www.youtube.com/channel/UC2Kk9l6zlkq--dtWBuHGfdA)Link zu den Biographien der Athleten:innen: Athletenübersicht & Erfolge - Int. Rodelverband FIL (fil-luge.org) (https://www.fil-luge.org/de/athleten)