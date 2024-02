Filecoin explodiert um 20 % innerhalb von 24 Stunden - Jetzt kaufen?

Derzeit zeigt sich die Kryptowährung Filecoin (FIL) von einer äußerst bullischen Kraft getrieben, denn der Krypto-Coin mit Fokus auf dezentraler Cloud Storage konnte alleine innerhalb der letzten 24 Stunden um satte 19,84 % zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels steigen. Die Gründe hierfür sind vielfältig, doch tatsächlich scheint es derzeit so, als ob Filecoin zumindest in der nächsten Zeit nicht mit seinem rapiden Preisanstieg aufhören möchte. Wir erklären genau, woher der aktuelle Trend kommt und ob es sich noch lohnt, jetzt in den FIL-Token zu investieren.

Ist die Altcoin-Saison bereits angebrochen?

Die Krypto-Branche folgt einem häufig vorhersehbaren Prinzip: Geht es Bitcoin (BTC) gut, so folgen bald darauf auch Kursanstiege für Altcoins. Nachdem Bitcoin im letzten Monat ein Plus von über 25 % verzeichnen konnte, war es also nur eine Frage der Zeit, bis auch die Altcoins davon profitieren können. So legte zum Beispiel Ethereum (ETH) in der letzten Woche um über 11 % zu und Cardano (ADA) konnte sogar ein Plus von 13,72 % verzeichnen. Es ist also nicht wirklich verwunderlich, dass auch Filecoin von diesem Trend profitieren konnte.

Der Filecoin (FIL) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Ein Blick auf den Filecoin-Chart der vergangenen Woche zeigt allerdings, dass sich der FIL-Token über besonders große Gewinne freuen durfte. So legte die Kryptowährung nämlich innerhalb der letzten 7 Tage um satte 42,38 % zu und wird aktuell für einen Preis von 7,82 US-Dollar gehandelt. Die Daten von CoinGecko verraten sogar, dass Filecoin sogar kurzfristig die Marke von 8 US-Dollar überschreiten konnte.

Ein weiterer Grund für diesen starken Preisanstieg könnte darin zu finden sein, dass bereits morgen, am 21. Februar, der neue Earning Call von NVIDIA ansteht. Das Unternehmen ist der größte Chip-Hersteller für die KI-Forschung und -Nutzung, weshalb aktuell alle Kryptowährungen, die sich besonders stark auf KI oder ähnliche technische Bereiche konzentrieren, am Trenden sind.

Filecoin bald bei 25,50 US-Dollar?

Natürlich ist der aktuelle Erfolg von Filecoin auch vielen Krypto-Experten aufgefallen, die nun einen genaueren Blick auf den aktuellen Chart werfen. So hat sich auch der Krypto-Analyst Ali Martinez auf X (ehemals Twitter) zu Wort gemeldet und sich dabei den aktuellen 3-Tage-Chart vorgenommen. Anhand einer entsprechenden Analyse erklärt er, dass derzeit der nächste wichtige Marker bei 8,50 US-Dollar für den FIL-Token liegt. Sollte der Filecoin Kurs diesen Widerstand überschreiten können, so könnte sogar eine dreifache Wertsteigerung folgen - und zwar auf ein Preisniveau von 25,50 US-Dollar.

Filecoin is trading within a parallel channel on its 3-day chart. Watch out for the resistance posed by the channel's upper boundary, set at $8.50.



A successful break through this barrier could significantly bolster $FIL's price, potentially tripling its value to reach $25.5! pic.twitter.com/Tgg0rZfRrs - Ali (@ali_charts) February 19, 2024

Mit dieser durchaus bullischen Prognose steht Martinez, der auf X über 46.000 Follower hat, nicht alleine da. Auch der Krypto-Analyst Arman Ilyas erklärt auf X, dass er eine Wellen-Bewegung aus fünf verschiedenen Wellen auf dem Chart erkannt habe. So seien die ersten beiden Wellen bereits vorbei, während aktuell die dritte Welle den Filecoin Preis auf 16 bis 21 US-Dollar anheben wird. Die vierte Welle drückt dann den Preis auf 9,7 bis 11,5 US-Dollar, bevor dann die letzte Welle ein Preisniveau von 29 bis 40 US-Dollar für den FIL-Token mitbringen wird.

Diese Voraussagen machen vielen Krypto-Anlegern derzeit große Hoffnungen. Klar ist auch, dass derzeit viele Kryptowährungen, die einen Fokus auf moderne technische Innovationen legen, besonders starke Zuflüsse erleben können. Neben Filecoin sind vor allem KI-Token derzeit besonders stark gefragt. Fetch.ai (FET) legte in den letzten 7 Tagen ebenfalls um über 40 % zu und das Ocean Protocol konnte ein Plus von 41,50 % erleben. Darüber hinaus geht aktuell Scotty The AI auf Social Media viral, da dieser KI-Token mit einigen interessanten Ideen punktet.

Scotty the AI: KI-Algorithmen für die tägliche Nutzung

Die Idee hinter der Kryptowährung Scotty the AI ($SCOTTY) ist innovativ und versucht, das Konzept der Meme-Coins mit tatsächlichen KI-Errungenschaften zu kombinieren. So stützt sich der Krypto-Token auf drei wichtige Säulen, die das Projekt ausmachen sollen:

Scotty Chat: Wer über das KI-Projekt, verschiedene Kryptowährungen oder einfach über Web3-Anwendungen mit Gleichgesinnten chatten möchte, der findet über das Scotty-Dashboard nach dem offiziellen Launch eine entsprechende Möglichkeit. Hier sollen Diskussionen rund um das Thema Krypto geführt werden, die einerseits einen Erfahrungsaustausch ermöglichen sollen, andererseits auch die gesamte Community stärken können.

Wer über das KI-Projekt, verschiedene Kryptowährungen oder einfach über Web3-Anwendungen mit Gleichgesinnten chatten möchte, der findet über das Scotty-Dashboard nach dem offiziellen Launch eine entsprechende Möglichkeit. Hier sollen Diskussionen rund um das Thema Krypto geführt werden, die einerseits einen Erfahrungsaustausch ermöglichen sollen, andererseits auch die gesamte Community stärken können. Scotty Staking: Die Kryptowährung bietet bereits jetzt im Presale eine Möglichkeit dazu an, den offiziellen Staking-Pool zu nutzen und dadurch erste Gewinne zu erzielen. Derzeit liegt die angebotenen jährliche prozentuale Rendite (APY) bei 244 %. Grund genug für viele Anleger, um sich schon jetzt ernsthaft mit dem $SCOTTY-Token zu beschäftigen.

Die Kryptowährung bietet bereits jetzt im Presale eine Möglichkeit dazu an, den offiziellen Staking-Pool zu nutzen und dadurch erste Gewinne zu erzielen. Derzeit liegt die angebotenen jährliche prozentuale Rendite (APY) bei 244 %. Grund genug für viele Anleger, um sich schon jetzt ernsthaft mit dem $SCOTTY-Token zu beschäftigen. Scotty Swap: Hierbei handelt es sich um eine sichere Plattform, die Token-Swaps ermöglichen soll und hierfür die moderne KI-Technologie verwendet. So sollen die Trades für alle Teilnehmer möglichst optimiert werden, um die höchste Geschwindigkeit für die niedrigsten Gebühren zu ermöglichen. Diese Zahlungen selbst nutzen dann auch den $SCOTTY-Token.

All diese innovativen Ideen sollen dafür sorgen, dass Scotty the AI auch tatsächlich langfristig einen Nutzen hat und nicht wie viele Meme-Coins schnell wieder verschwindet.

Aktuell ist Scotty the AI noch in der Vorverkaufsphase und kann deshalb zu einem günstigen Preis von 0,0053 US-Dollar erworben werden. Allerdings erhöht sich dieser Preis bereits im Presale automatisch, um so frühzeitigen Anlegern einen Vorteil bieten zu können. Wer also Interesse an dem neuen Meme-Token mit KI-Technologie hat, der sollte entweder einen Blick in das ausführliche Whitepaper werfen oder direkt zuschlagen und in Scotty the AI investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.