FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens Energy sind am Dienstag mit einem Minus von 5,46 Prozent auf 13,24 Euro an das Dax-Ende gefallen. Ein Händler sprach von fortgesetzten Gewinnmitnahmen kurzfristig orientierter Anleger. So war der Kurserholung seit dem Oktober-Tief bereits vor knapp zwei Wochen die Luft ausgegangen.

Mit dem aktuellen Rutsch unter die 21-Tage-Linie - einem kurzfristigen Trendindikator, der immer noch aufwärts gerichtet ist - rückt nun die im Januar aufgerissene Kurslücke über 12,73 Euro in den Blick, sowie die Unterstützungszone etwas über 12 Euro.

Im Januar hatte der Energietechnikkonzern die Investoren mit besser als gedachten Quartalszahlen überzeugt. Die Ende Oktober gestartete Kurserholung hatte daraufhin nochmals Fahrt aufgenommen.

Trotz der aktuellen Kursverluste sind die Papiere immer noch mehr als doppelt so teuer wie zum Oktober-Tief. Damals hatte das Unternehmen von sich reden gemacht, als es sich milliardenschwere Garantien vom Staat sichern musste, um Aufträge abarbeiten zu können. Ein Rekordtief beim Kurs war die Folge./mis/stk