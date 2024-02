Toronto, Ontario, 20. Februar 2024 - Collective Mining Ltd. (TSX: CNL, OTCQX: CNLMF, FSE: GG1) ("Collective" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mining/ - ist stolz darauf, positive Ergebnisse eines Programms bekannt zu geben, das im Rahmen einer strategischen Allianz mit SENA, dem nationalen Bildungsdienst der kolumbianischen Regierung, entwickelt wurde. Das im Jahr 2023 gestartete Programm wurde entwickelt, um die Kapazitäten von Frauen aus den ländlichen Gebieten der Städte Marmato und Supía im Departement Caldas in Kolumbien zu stärken, indem es Ausbildungsprogramme in einer Vielzahl von Berufen, wie z. B. Tourismus in der Gemeinde und Design und Management von Textilbekleidung, anbietet. Bis heute haben mehr als 280 Frauen die verschiedenen im Rahmen des Programms angebotenen Kurse absolviert und sind in die lokale Erwerbsbevölkerung eingetreten, was sich positiv auf die wirtschaftliche Vielfalt und die Kapazitäten in der Region auswirkt.

Óscar Andrés Maldonado, Direktor der SENA in Caldas, unterstreicht die Bedeutung des Programms mit den Worten: "Wir hoffen, dass wir auch im Jahr 2024 mit der Ausbildung und Verbesserung der menschlichen Talente in der Region fortfahren können und dass diese Programme weiterhin zu besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt beitragen können. Diese Vereinbarung mit Collective Mining trägt zum Wachstum und zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft bei."

Omar Ossma, Chief Executive Officer von Collective, fügte hinzu: "Die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen vor Ort durch die Ausweitung bestehender Lieferketten und neu gegründeter Unternehmen ist eine der wichtigsten Säulen der Entwicklungsziele von Collective Mining für die Region. Darüber hinaus erweist sich die Zusammenarbeit mit SENA bei dieser Initiative als gewinnbringende Kombination, von der vor allem die Absolventen von Supía und Marmato profitieren. Mit dem Fortschreiten unseres Guayabales-Projekts werden auch unsere Bemühungen, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, einen bleibenden positiven Eindruck zu hinterlassen, zunehmen."

Abbildung 1: Abschlussveranstaltung in der ländlichen Gegend von Marmato, Caldas, als Teil des strategischen Allianzprogramms von Collective Mining und SENA

Über Collective Mining Ltd.

Collective Mining wurde von dem Team gegründet, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von ca. $ 2 Milliarden an Zijin Mining verkauft hat. Collective Mining ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Caldas, Kolumbien. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 %-Beteiligungen an zwei Projekten, die sich direkt in einem etablierten Bergbaulager mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen befinden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im Apollo-System verankert, das das großflächige, hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-Porphyr-System Apollo beherbergt. Das kurzfristige Ziel des Unternehmens besteht darin, die oberflächennahen Teile des Apollo-Systems zu erbohren, die Gesamtausmaße des Systems, das in den meisten Richtungen offen ist, weiter zu erweitern und neu generierte Basisziele zu erproben.

Die Geschäftsleitung, Insider und enge Familienangehörige und Freunde besitzen fast 45 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und sind somit vollständig auf die Aktionäre ausgerichtet. Das Unternehmen ist an der TSX unter dem Kürzel "CNL", an der OTCQX unter dem Kürzel "CNLMF" und an der FSE unter dem Kürzel "GG1" notiert.

