Orlando, Florida (ots/PRNewswire) -NUVIEW erweitert seine Marktpräsenz in den Bereichen Verteidigung, Landwirtschaft und Energie. Vertriebshändler und Partnernetzwerke können die NUVIEW-Plattform sofort nutzen.NUVIEW, ein führendes Unternehmen für Erdbeobachtung und Geodaten-Technologie, das die weltweit erste kommerzielle LiDAR-Satellitenkonstellation aufbaut, hat Astræa, Inc. übernommen, eine Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform. Die KI-gesteuerten Verteilungs- und Analysewerkzeuge von Astræa werden NUVIEW in die Lage versetzen, seine Strategie zur Entwicklung einer Datenautobahn für Erdbeobachtungsdaten mit hohem Durchsatz, die den globalen Vertriebspartnern und ihren Kunden zur Verfügung steht, sofort umzusetzen.Die Übernahme von Astræa wird es NUVIEW ermöglichen, seine Position auf mehreren Märkten zu diversifizieren und zu stärken, indem es seinen wachsenden Kundenstamm und sein Know-how nutzt. Die LiDAR-Technologie von NUVIEW deckt jährlich die gesamte Landoberfläche der Erde ab und bietet eine zentimetergenaue Geodatenerfassung und -kartierung, die für Verteidigung, Klimainitiativen, Telekommunikation, Landwirtschaft, Energie und nationale Kartierungsinitiativen von entscheidender Bedeutung ist. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Cloud-Computing-Technologien wird NUVIEW nun die Werkzeuge und Infrastruktur bereitstellen, die es seinen Partnern und deren Kunden ermöglichen, Satelliten-, Luft- und Drohnenbilder in allen vertikalen Märkten und Branchen zu analysieren."Wir bei NUVIEW glauben, dass die Zusammenarbeit mit unserem Partnernetzwerk, um analytische Daten direkt in die Hände der Nutzer zu geben, der beste Weg ist, um kritische globale Probleme wie Klimaresilienz und Katastrophenschutz zu lösen. Mit der Übernahme von Astræa verfügen wir über die Mittel, um unsere Vision sofort umzusetzen. Gemeinsam schaffen wir eine digitale Schnellstraße für Erdbeobachtungsdaten und -erkenntnisse", sagt Clint Graumann, Geschäftsführer und Mitbegründer von NUVIEW."NUVIEW teilt die Leidenschaft von Astræa, durch Erdbeobachtung und Datenanalyse Lösungen für einige der schwierigsten Probleme der Welt zu finden. Da nur schätzungsweise 5 % der Welt mit der Genauigkeit kartiert sind, die nur die LiDAR-Technologie bieten kann, ist das bahnbrechende weltraumgestützte LiDAR von NUVIEW in Verbindung mit der Plattforminfrastruktur von Astræa in der Lage, beispiellose KI-Lösungen und unverzichtbare Daten anzubieten, die für die Förderung globaler Klimainitiativen und nachhaltiger Entwicklung unerlässlich sind", sagte Daniel Bailey, Geschäftsführer und Mitbegründer von Astræa. "Es ist eine aufregende Gelegenheit, sich auf unseren gemeinsamen Auftrag zu konzentrieren und sinnvolle Schritte zur Gestaltung einer besseren Zukunft zu unternehmen.Die Erdbeobachtungstechnologien von NUVIEW werden grundlegende Daten sammeln und eigenständig Aufgaben zur Überwachung von Veränderungen mit bisher unerreichter Genauigkeit und Menge übernehmen, während die KI-Analyse- und Verteilungsplattform von Astræa diese Veränderungen interpretieren kann, wodurch die Daten agil und die Erkenntnisse auf der Ebene von Fortune-500-Unternehmen und Regierungen skalierbar werden, während sie gleichzeitig bis auf die Ebene des Einzelnen umsetzbar sind. Mit dieser Übernahme übernimmt NUVIEW eine führende Rolle bei der Bereitstellung von Lösungen und wichtigen Daten auf globaler Ebene.INFORMATIONEN ZU NUVIEW Das in Orlando, Florida, ansässige Unternehmen NUVIEW baut die weltweit erste kommerzielle LiDAR-Satellitenkonstellation auf, die eine kontinuierlich aktualisierte globale 3D-Punktwolke aus dem Weltraum liefert, um die anspruchsvollsten wissenschaftlichen, ökologischen und kommerziellen Probleme zu lösen. Als Pionier auf dem Gebiet der weltraumgestützten LiDAR-Technologie leistet NUVIEW Pionierarbeit in den Bereichen Satelliten-, Sensor- und Softwaretechnologie, um qualitativ hochwertige und genaue Daten mit einem unendlichen Anwendungspotenzial für Branchen wie Umweltwissenschaft, Infrastruktur, Land- und Forstwirtschaft sowie Verteidigung zu erzeugen. Mit einem Team, das über praktische und nachgewiesene Erfahrung im Aufbau von kommerziellem Erfolg auf globaler Ebene mit Industrie und Behörden sowie mit Vertriebspartnern verfügt, bringt NUVIEW eine einzigartige Kombination aus technischem Fachwissen, nachgewiesenem Markterfolg und betrieblichem Know-how in die Branche ein. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter, und erfahren Sie mehr unter nuview.space.INFORMATIONEN ZU AstræaAstræa wurde 2016 als gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Charlottesville, Virginia, gegründet. Die Cloud-native Plattform von Astræa bietet die Tools und die Infrastruktur, die für die Erstellung von Analysen von Satelliten-, Luft- und Drohnenbildern auf Produktionsniveau erforderlich sind. Durch die Beseitigung der üblichen Hindernisse bei der Verarbeitung dieser wertvollen Ressource ermöglicht Astræa Einzelpersonen und Organisationen den Zugriff auf Petabytes von Erdbeobachtungsdaten, deren Analyse und die Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse zu einem Bruchteil der bisher erforderlichen Kosten und Komplexität.