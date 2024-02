Frankfurt - Die Digitalwährung Bitcoin ist am Dienstag erstmals seit Ende 2021 auf mehr als 53'000 US-Dollar gestiegen. Im Tageshoch kostete die älteste und bekanntesten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp 53'015 Dollar. Am Nachmittag tendierte sie etwas schwächer und lag mit 52'300 Dollar etwa 500 Dollar oder ein Prozent höher als am Vortag. Die hinter Bitcoin zweitgrösste Kryptoanlage Ether stieg unterdessen auf fast 3000 Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...