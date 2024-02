LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die RTL-Gruppe will mit zwei Übernahmen ihr Produktionsgeschäft stärken. Die Inhaltetochter Fremantle werde die französische Asacha Media Group von Oaktree Capital Management kaufen, teilte der Medienkonzern am Dienstag in Luxemburg mit. Für die Übernahme sowie die Mehrheitsbeteiligung an der singapurischen Produktionsfirma Beach House Pictures will RTL-Chef Thomas Rabe insgesamt mehr als 200 Millionen Euro auf den Tisch legen. Der Kauf soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Insidern zufolge ist die Übernahme der Asacha Media Group eine der größten der vergangenen Jahre.

"Mit den Übernahmen ist Fremantle auf einem guten Weg, sein Umsatzziel von drei Milliarden Euro zu erreichen und effektiv das weltweite Videoproduktionsgeschäft innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln", sagte der Manager laut Pressemitteilung. Nach Konzernangaben hat die RTL-Gruppe in den vergangenen drei Jahren bereits 13 Unternehmen ins Unternehmensportfolio aufgenommen.

Dem Vernehmen nach dürfte die Asacha Media Group einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag zum Konzernumsatz sowie einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) der RTL-Gruppe beisteuern./ngu/rin/he