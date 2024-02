Höhepunkte

- Die ersten fünf Bohrlöcher, die von Canada Nickel in der Zone B" gebohrt wurden, durchschnitten mehrere hundert Meter lange Abschnitte mit 0,27-0,29 % Nickel und enthielten höhergradige Abschnitte mit 0,3 % Nickel oder mehr

Hochgradige Abschnitte enthielten 16,5 Meter mit 0,54% Nickel

innerhalb eines größeren Abschnitts von 54 Metern mit 0,38 % Nickel in BAN23-04

- Das bevorstehende Bohrprogramm im Sommer 2024 wird das Canada-Nickel-Bohrprogramm in Vorbereitung auf eine erste Ressource später im Jahr 2024 abschließen.

- Das Unternehmen veranstaltet einen Webcast und eine Telefonkonferenz zur Erörterung des Explorationsprogramms 2024 am Freitag, den 23. Februar , 2024 um 11.00 Uhr Eastern Time

TORONTO, 20. Februar 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - freut sich, die Untersuchungsergebnisse seines Bohrprogramms 2023 in der Zone "B" bei Bannockburn, einem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück von Canada Nickel, bekannt zu geben.

"Die fünf Bohrlöcher von Canada Nickel, die zur Auffüllung der Zone B" gebohrt wurden, durchschnitten erfolgreich mehrere hundert Meter lange Abschnitte mit 0,27 bis 0,29 % Nickel und, was noch wichtiger ist, enthielten alle höhergradige Abschnitte mit 0,3 % Nickel oder mehr", sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. "Die Zone Bannockburn B" wurde nun auf ihrer gesamten Streichlänge von 1,1 Kilometern mit mehreren Abschnitten mit mehr als 0,3 % Nickel sowohl bei früheren als auch bei aktuellen Bohrungen getestet. Bannockburn ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem südlichen Cluster von Grundstücken bei Sothman, Midlothian, Van Hise und Powell."

Bannockburn Eigentum

Das Grundstück Bannockburn befindet sich 100 Kilometer südlich von Timmins und besteht aus 151 aneinander grenzenden, nicht patentierten Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 3.250 Hektar. Bannockburn befindet sich in der Nähe der unternehmenseigenen Grundstücke Sothman, Midlothian, Van Hise und Powell und bildet eine südliche Ansammlung äußerst aussichtsreicher Ziele in der Nähe der etablierten Infrastruktur in Matachewan, Ontario, das sich etwa 20 Kilometer östlich des Projektgebiets befindet.

Dieses Bohrprogramm bestand aus sechs Löchern, die eine Ergänzung zu früheren Arbeiten in der Zone B" darstellten. Alle sechs Bohrlöcher durchschnitten Abschnitte mit mäßig bis stark serpentinisiertem Dunit/Peridotit. Die Highlights der ersten fünf Bohrlöcher sind in Tabelle 1 aufgelistet und in Abbildung 1 dargestellt. Bohrloch BAN23-06 wurde gebohrt, um eine mögliche Fortsetzung der höhergradigen Zone C" in die viel größere, niedriggradigere Zone B" zu erproben. Die Highlights der früheren Bohrungen sind in Tabelle 2 dargestellt.

Andere höhergradige, historisch prospektive Zonen (A, C, D, E und F) auf dem Grundstück (Abbildung 2) werden in Zukunft von Canada Nickel erprobt werden.

Tabelle 1 - Bannockburn-Bohrungen im Bohrloch - Zusammensetzungen.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Pd+Pt g/t S % BAN23-01 65.0 347.0 282.0 0.27 0.010 0.004 0.008 0.012 0.01 einschließlich 239.0 284.0 45.0 0.30 0.010 0.006 0.015 0.021 0.01 einschließlich 275.0 279.5 4.5 0.34 0.010 0.010 0.056 0.066 0.01 BAN23-02 63.5 386.0 322.5 0.28 0.010 0.007 0.008 0.015 0.09 einschließlich 285.5 360.5 75.0 0.31 0.010 0.021 0.018 0.039 0.10 einschließlich 300.5 312.5 12.0 0.34 0.012 0.098 0.068 0.166 0.12 BAN23-03 32.0 332.0 300.0 0.29 0.009 0.003 0.004 0.007 0.02 einschließlich 239.0 263.0 24.0 0.34 0.010 0.010 0.004 0.014 0.03 BAN23-04 44.0 399.9 355.9 0.27 0.010 0.011 0.009 0.020 0.05 einschließlich 197.0 251.0 54.0 0.38 0.011 0.034 0.017 0.051 0.05 einschließlich 233.0 249.5 16.5 0.54 0.013 0.072 0.034 0.106 0.21 BAN23-05 10.8 401.0 390.2 0.28 0.010 0.005 0.005 0.010 0.02 einschließlich 98.0 108.5 10.5 0.34 0.010 0.017 0.014 0.031 0.03 und 143.0 146.0 3.0 0.48 0.011 0.066 0.039 0.105 0.09 BAN23-06 62.0 214.8 152.8 0.21 0.010 0.006 0.008 0.014 0.13 und 271.7 332.0 60.3 0.21 0.010 0.005 0.006 0.011 0.07

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Die Zone B" ist eine große mineralisierte ultramafische Zone mit einer Länge von 1,1 Kilometern entlang des Streichs und bis zu 600 Metern quer zum Streich (basierend auf der magnetischen Reaktion), wie in Abbildung 1 dargestellt, mit einem geophysikalischen Fußabdruck von insgesamt 0,5 km2 . Die Zone B" wurde im Jahr 2021 von Grid Metals Corp. (Grid Metals") bis in eine Tiefe von 340 Metern gebohrt, wobei das beste Bohrloch, GBN21-03, 342 Meter mit 0,28 % Nickel durchschnitten hat. Historische Bohrungen von Outokumpu Mines Inc. ("Outokumpu") durchschnitten 203 Meter mit 0,33% Nickel in MBB4-09 und 25 Meter mit 0,46% Nickel in BN-19-98. Eine vorläufige Mineralverarbeitung im Jahr 2005 durch Grid Metals zeigte, dass eine 0,33%ige Nickel-Großprobe aus der Zone B" zu einer Nickelgewinnung von 52% oder mehr und zu einem Nickelkonzentrat von 35% führte (siehe Pressemitteilung von Grid Metals vom 17. Februar 2021).

Abbildung 1 - Zone Bannockburn "B" - CNC-Bohrlöcher über der magnetischen Gesamtintensität.

Abbildung 2 - Grundstück Bannockburn mit Nickel-Sulfid-Zonen (modifiziert nach Outokumpu, 1999).

Tabelle 2 - Frühere Bohrungen von Grid Metals - Zone B".

(früher berichtet)

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Ni % GBN21-01 71.5 232.4 160.9 0.24 einschließlich 103.0 125.6 22.6 0.30 mit 118.0 125.6 7.6 0.38 GBN21-02 40.5 337.0 296.5 0.28 einschließlich 98.0 210.0 112.0 0.32 mit 147.0 195.0 48.0 0.34 GBN21-03 39.3 381.0 341.7 0.28 einschließlich 256.5 321.0 64.5 0.30 GBN21-04 115.5 309.0 193.5 0.31 einschließlich 133.5 162.0 28.5 0.40 und 225.0 247.5 22.5 0.41 GBN21-05 49.7 219.0 169.3 0.20 einschließlich 79.5 105.0 25.5 0.27 GBN21-06 60.0 247.5 189.0 0.27 einschließlich 133.5 174.0 40.5 0.30 und 210.0 235.5 25.5 0.31 GBN21-07 36.0 405.0 369.0 0.24 einschließlich 160.5 273.0 112.5 0.27 mit 231.0 273.0 42.0 0.29 GBN21-08 72.0 303.0 231.0 0.24 einschließlich 132.0 258.0 126.0 0.28

Tabelle 3: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Zone Östliche Ausrichtung (mE) Nordrichtung (mN) Azimut (°) Eintauchen (°) Länge (m) BAN23-01 B 506714 5313946 245 -50 347 BAN23-02 B 507020 5313630 235 -50 386 BAN23-03 B 507113 5313412 240 -61 332 BAN23-04 B 506820 5313767 245 -55 401 BAN23-05 B 506890 5313398 55 -50 401 BAN23-06 B 506855 5313908 120 -50 332

Rückzahlung des Auramet-Darlehens

Das Unternehmen hat auch die Kreditfazilität in Höhe von 12 Millionen US$ mit Auramet International, Inc. zurückgezahlt.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: Freitag, Februar 23, 2024

Uhrzeit: 11 a.m. ET

Die Teilnehmer können sich wie folgt an dem Webcast und der Telefonkonferenz beteiligen:

Publikums-URL: https://app.webinar.net/P1exkL4kgN2

Ortsgespräche Toronto: 416-764-8688

Gebührenfrei in Nordamerika wählen: 888-390-0546

Gebührenfreie internationale Anrufe:

Australien: 1800076068

Deutschland: 08007240293

Schweiz: 0800312635

Südafrika: 0800994942

UK (England): 448006522435

Für diejenigen, die nicht an der Konferenz teilnehmen können, wird ein webbasiertes Archiv der Telefonkonferenz unter der gleichen Publikums-URL zur Verfügung stehen, die auch für den Zugriff auf den Live-Webcast verwendet wird.

Erklärung zu TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Probenahme

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrgerät entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Bestimmte Daten, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, beziehen sich auf frühere und historische Bohrergebnisse. Canada Nickel hat weder eine unabhängige Untersuchung der Probenahmen noch eine unabhängige Analyse der Ergebnisse der historischen Explorationsarbeiten durchgeführt, um die Ergebnisse zu verifizieren. Canada Nickel hält die historischen Bohrergebnisse für relevant, da das Unternehmen diese Daten als Leitfaden für die Planung von Explorationsprogrammen verwendet.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEOTelefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, der Zeitplan für das Bohrprogramm 2024, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder aktionärsbezogene Genehmigungen zu erhalten, sowie die Auswirkungen von COVID-19-bezogenen Störungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Zulieferer, Anlagen und andere Interessengruppen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73652Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73652&tr=1



