NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82,18 US-Dollar. Das waren 1,39 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 79 Cent auf 78,40 Dollar.

Trotz des Rückgangs am Nachmittag bewegen sich die Ölpreise weiter auf einem erhöhten Niveau. "Das aktuelle Preisniveau von mehr als 80 Dollar je Barrel der Sorte Brent wird stark durch die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, den damit drohenden Lieferausfällen und die dadurch gestiegene Risikoprämie begünstigt", kommentierte Commerzbank-Ökonom Carsten Fritsch. "Rein von den Fundamentaldaten her müsste der Preis ansonsten niedriger notieren." Da die Spannungen anhalten dürften, erwartet Fritsch bis zur Jahresmitte einen Brent-Preis von 80 bis 85 Dollar./jsl/he