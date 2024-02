Bei der Modenschau werden die Schauspielerin Teala Dunn, die Podcast-Moderatorin Jenicka Lopez und die Influencer Mian Twins als Ehrengäste auftreten

Der globale Online-Mode- und Lifestyle-Einzelhändler SHEIN wird seine neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2024 im Rahmen einer speziellen Episode seines interaktiven Livestream-Erlebnisses "SHEIN Live: Front Row" vorstellen. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, den 25. Februar, um 12 Uhr PT und verspricht eine spannende Reise zu den heißesten Trends für die Frühjahrs- und Sommermode.

Der dreistündige Livestream wird von der SHEIN-Moderatorin Renee Ariel moderiert und umfasst die Schauspielerin Teala Dunn, die Moderatorin des Over Comfort Podcasts Jenicka Lopez und die trendbewussten Mian-Zwillinge Azra and Aisha. Über Facebook, X, YouTube und Instagram @sheinofficial, @shein_us ist die "SHEIN Live: Front Row" Extravaganza zugänglich und bringt den Zuschauern den Laufsteg direkt auf die Fingerspitzen. Das exklusive Shoppingerlebnis erwartet Sie auf der SHEIN-App, die Ihnen einen unvergleichlichen Zugang zu den neuesten Modetrends bietet.

Inspiriert vom wärmeren Wetter, vereint die Frühjahr/Sommer-Kollektion in sechs Kollektionen trendige und schicke Looks: Effortlessly Elegant, Summer Vacay, Modern Classics, Casual Chic, Sweet as Honey und Street Style. Von unifarbenen Mustern bis hin zu verspielten Prints bietet jedes Design etwas für die unterschiedlichsten Geschmäcker, so dass für jeden ein modisches Statement dabei ist.

"Aufbauend auf dem Erfolg des SHEIN Live: Front Row Events im letzten Herbst freuen wir uns, das nächste Kapitel unserer innovativen virtuellen Modeerlebnisse zu enthüllen", sagte George Chiao, President von SHEIN U.S. "Die Frühjahr/Sommer-Show ist ein interaktives Fest des Stils, das unsere lebendige Gemeinschaft sofort mit den neuesten SHEIN-Kollektionen verbindet."

SHEIN ruft seine Fans dazu auf, ihre Looks von SHEIN Live: Front Row in den sozialen Medien zu teilen, indem sie @sheinofficial und @shein_us taggen und den Hashtag SpringintoSHEIN verwenden.

Über SHEIN

SHEIN ist ein globaler Online-Händler für Mode und Lifestyle, der Kleidung und Produkte der Marke SHEIN von einem globalen Netzwerk von Anbietern zu erschwinglichen Preisen anbietet. SHEIN hat seinen Hauptsitz in Singapur und setzt sich dafür ein, die Schönheit der Mode für alle zugänglich zu machen, indem es seine branchenführende On-Demand-Produktionsmethodik für eine intelligentere, zukunftsfähige Industrie fördert. Um mehr über Shein zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sheingroup.com.

