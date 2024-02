Ein bahnbrechendes internationales Programm, das Tech-Start-ups und führende Hersteller zusammenbringt, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, ist gestartet.

Die Innovandi Open Challenge 2024 wird von der Global Cement and Concrete Association (GCCA) durchgeführt, dem führenden internationalen Gremium der Branche, dessen Schwerpunkt darauf liegt, die globale Zementindustrie dabei zu unterstützen, ihre Emissionen zu reduzieren und letztendlich Netto-Null-Beton zu erreichen.

Es werden Bewerbungen von Start-ups aus aller Welt begrüßt, die an der Entwicklung der Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung für kohlenstoffarmen Zement und Beton arbeiten möchten. Gesucht werden innovative Technologien, die die prozessintegrierte und die End-of-Pipe-CO2-Abscheidung und -Nutzung umfassen und dazu beitragen, den Ausstoß von Kohlenstoff in die Atmosphäre zu verhindern.

Dies wird die 3.Innovandi Open Challenge sein und baut auf dem Erfolg der vergangenen Jahre auf. Die erste Challenge, die im Jahr 2022 stattfand, konzentrierte sich auch auf die Entwicklung von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung, und zwei Start-ups haben bereits die Pilotphase erreicht. Die 15 Start-ups, die bei der 2.Innovandi Challenge im letzten Jahr in die engere Wahl gekommen sind, um an der Entwicklung von kohlenstoffarmem Beton zu arbeiten, führen derzeit Gespräche mit Herstellern über den Aufbau von Partnerschaften.

Claude Loréa, Direktor für Zement, Innovation und ESG bei der GCCA, sagte: "Unsere Branche hat sich das Ziel gesetzt, Netto-Null zu erreichen. Die Entwicklung von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung ist ein zentraler Bestandteil dieser Bemühungen. Unser weltweit führendes Programm Innovandi Open Challenge konnte in nur zwei Jahren durch die Zusammenarbeit von Start-ups und unseren Mitgliedsunternehmen bereits bemerkenswerte Fortschritte erzielen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was die diesjährigen Bewerber einbringen werden, um auf der umfangreichen Arbeit aufzubauen, die bereits weltweit im Gange ist."

Alle GCCA-Mitglieder, auf die 80 der weltweiten Zementproduktionskapazität außerhalb Chinas entfallen, sowie eine Reihe führender chinesischer Produzenten haben sich im Rahmen der Concrete Future 2050 Net Zero Roadmap der GCCA dazu verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen damit ist die Branche weltweit die erste, die einen derart detaillierten Plan aufgestellt hat. Darüber hinaus hat die GCCA kürzlich eine bahnbrechende Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Dekarbonisierung mit der China Cement Association (CCA) unterzeichnet.

Die Entwicklung neuer Technologien ist ein entscheidender Aspekt der Roadmap der Branche für den Weg zu Netto-Null-Emissionen und es wird erwartet, dass die Technologie zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung bis 2050 rund 36 der gesamten Emissionsreduzierung ausmachen wird.

Die erste Zementanlage im industriellen Maßstab der Branche, die mit der CO2-Abscheidungstechnologie ausgestattet ist, soll bis Ende 2024 am Standort von Heidelberg Materials in Brevik, Norwegen, mechanisch fertiggestellt werden. Weitere Anlagen sollen bis 2030 in Betrieb genommen werden.

Thomas Guillot, Chief Executive der GCCA, sagte:"Wir wissen schon heute, dass die CCUS-Technologie funktioniert, da weltweit Pilotprojekte durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig zu sehen, welche anderen Innovationen es außerhalb unserer Branche gibt, die dazu beitragen könnten, unsere Netto-Null-Mission zu beschleunigen."

"Wir ermutigen Start-ups aus aller Welt, eine Bewerbung einzureichen, um gemeinsam mit uns den dringenden Kampf gegen die globale Erwärmung zu führen. Wenn Sie ein Start-up sind, von Österreich bis Australien, von Brasilien bis Bangladesch, und eine innovative Idee oder Technologie haben, um CCUS weiterzuentwickeln, dann sollten Sie sich bewerben."

Jonathan Cool, CEO von Ultra High Materials, einem Start-up-Unternehmen, das im letzten Jahr an der Open Challenge teilgenommen hat, ermutigte andere, sich zu bewerben: "Die Unterstützung, die Beratung, der Zugang zur Mitgliedschaft in der GCCA und die Erleichterung der Zusammenarbeit mit GCCA-Mitgliedern waren effektiv und effizient und haben sich für uns alle positiv ausgewirkt. Wenn wir die Möglichkeit hätten, das alles noch einmal zu machen, würden wir es auf jeden Fall tun."

Start-ups, die sich für die dritte Innovandi Open Challenge bewerben möchten, finden hier weitere Informationen. Die Bewerbungsfrist endet am 15.April.

