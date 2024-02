Krypto Geheimtipp: Warum man bei diesen KI Coins nun zuschlagen sollte

Investieren in KI-Coins bringt mehrere Vorteile mit sich. Diese digitalen Währungen sind eng mit technologischem Fortschritt in der künstlichen Intelligenz verknüpft. Der Sektor der künstlichen Intelligenz expandiert kontinuierlich, da mehr Unternehmen KI nutzen, um ihre Prozesse zu verbessern. Folglich können Anleger durch den Kauf von KI-Coins indirekt am Wachstum dieses innovativen Technologiebereichs teilhaben.

KI-Coins eröffnen zudem den Zugang zu spezialisierten Projekten, die neuartige KI-Anwendungen entwickeln. Diese Projekte könnten revolutionäre Ansätze in Bereichen wie maschinelles Lernen und intelligente Automatisierung einführen. Der Erfolg dieser Projekte kann den Wert der entsprechenden Coins steigern.

Des Weiteren ermöglicht die Investition in KI-Coins eine Diversifizierung des Anlageportfolios. Da diese Coins meist unabhängig von traditionellen Märkten agieren, bieten sie eine potenzielle Absicherung gegen Schwankungen im herkömmlichen Finanzsystem.

Mit der Verschmelzung von Finanztechnologie und fortschrittlicher Softwareentwicklung wächst die Bedeutung von KI-Kryptowährungen. Investoren, die frühzeitig in aussichtsreiche KI-Kryptowährungen investieren, sind für die Zukunft gut aufgestellt. KI-Coins verbinden mit Zukunftstechnologien und bieten die Möglichkeit, an der Entwicklung einer schnelllebigen Branche teilzuhaben. Sie veranschaulichen, wie man über traditionelle Märkte hinausgeht und in die nächste technologische Generation investiert. Aber in welche KI Coins sollte man nun investieren?

Scotty AI - neuester KI-Token, der auf Sicherheit setzt

Scotty the AI ($SCOTTY) sticht momentan als eine der vielversprechendsten Investitionen im Bereich der KI-Kryptowährungen hervor. Dieses Projekt nutzt künstliche Intelligenz, um die Sicherheit im Krypto-Sektor zu erhöhen. Scotty the AI wendet hochentwickelte Algorithmen an, um Blockchain-Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und Bedrohungen zu identifizieren.

Ein Hauptmerkmal ist die Betrugserkennung: Das System kann verdächtige Transaktionen und Netzwerkanomalien aufspüren. Dadurch verbessert es die Sicherheit im Kryptouniversum erheblich.

Scotty the AI: The Next Big Meme Coin Trend to Keep an Eye onhttps://t.co/UNnEiHXGzW



BUY presale herehttps://t.co/zRmy4g8hfW pic.twitter.com/zcd8qeRJZB - Scotty The Ai (@ScottyThe_Ai) February 16, 2024

Laut dem Whitepaper von Scotty the AI wird die Plattform zudem KI-Werkzeuge wie die Verarbeitung natürlicher Sprache nutzen. Ein geplantes Feature ist der 'Scotty Chat', ein KI-basierter Chatbot, der Nutzern hilft, Fragen rund um Blockchain und Kryptowährungen zu klären.

Die Gesamtanzahl der $SCOTTY-Token beträgt 1,734,567,890, wovon über 500 Millionen derzeit im Presale angeboten werden. Aktuell liegt der Preis pro Token bei $0.0053, und die Presale-Einnahmen überschreiten bereits $419K.

Ein weiteres attraktives Feature ist das Staking: Token-Inhaber können ihre $SCOTTY einsetzen und über drei Jahre hinweg ein passives Einkommen erzielen. Interessierte können dem Telegram-Kanal von Scotty the AI beitreten, um mehr über diese Kryptowährung zu erfahren.

eTukTuk - KI-Technologie trifft auf Nachhaltigkeit

eTukTuk ($TUK) zeichnet sich als innovative Kryptowährungsplattform aus, die Blockchain-Technologie nutzt, um TukTuk-Fahrern in Entwicklungsregionen Zahlungsoptionen an elektrischen Ladestationen zu bieten. Das Hauptziel von eTukTuk ist die Errichtung von EVSEs (Electric Vehicle Supply Equipment) in städtischen und Vorstadtgebieten von Ländern wie Sri Lanka, um den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen zu fördern.

Derzeit setzen die meisten TukTuks auf ICEs (Internal Combustion Engines), die erheblich zur Luftverschmutzung beitragen. eTukTuk plant, dieses Problem durch die Einrichtung von EVSEs zu mindern, die von allen emissionsfreien Fahrzeugen genutzt werden können. Diese Ladestationen werden in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern entwickelt, was die Installationskosten senkt.

Introducing Buy and Stake mechanism, get $TUK tokens and instantly stake them, initiating a dynamic APY.



Early stakers enjoy higher returns as APY adjusts with participation, encouraging early adoption and a fair, enticing incentive structure for all. pic.twitter.com/pMrXEZzB3f - eTukTuk (@eTukTukio) October 10, 2023

Inhaber des $TUK-Token können die Ladestationen nutzen und mit der Kryptowährung bezahlen. Bei jeder Transaktion erhalten die Territorialpartner zudem eine Provision.

Darüber hinaus bietet eTukTuk Token-Inhabern die Möglichkeit, ihre Token in Power Nodes anzulegen. Dadurch tragen sie zur Sicherung des Netzwerks bei und unterstützen das Projekt. Als Gegenleistung erhalten sie ein passives Einkommen. Derzeit bietet eTukTuk einen APY (Annual Percentage Yield) von über 233% für gestakte Token.

Aktuell ist der $TUK-Token während des Presales für $0.0265 erhältlich, wobei bereits mehr als $1 Million gesammelt wurde.

Fetch AI - Bessere Transaktionsgeschwindigkeiten dank KI

Fetch.ai revolutioniert mit einem dezentralen Netzwerk, das künstliche Intelligenz nutzt. Das Netzwerk ermöglicht autonomen wirtschaftlichen Agenten (AEAs), unterschiedlichste Transaktionen auszuführen. Diese Innovation hat seit Anfang 2023 zu einem fast 300-prozentigen Anstieg des Preises der FET-Token geführt.

Die Plattform setzt Blockchain-Technologie und Smart Contracts ein, um ein verteiltes Agentennetzwerk zu schaffen. Diese Agenten sind nicht nur hochgradig anpassbar für verschiedene Branchen, sondern fördern auch die Sammlung, Analyse und Entscheidungsfindung von Daten. Fetch.ai ermöglicht es diesen AEAs, mit anderen zu interagieren und einen dezentralisierten Marktplatz für KI-Dienste zu erstellen.

Explore the future of dynamic AI Agent dialogue



Our latest blog unveils a novel data model for smarter user-agent conversations, ensuring chats don't lose their path or purpose.



Explore a technical deep dive into the concepts below https://t.co/Vq24BI28UQ pic.twitter.com/Yw8D1ea2E7 - Fetch.ai (@Fetch_ai) February 16, 2024

Ein Schlüsselaspekt von Fetch.ai ist der einzigartige Konsensalgorithmus 'Proof-of-Stake With Reputation' (PoSR). Dieser belohnt positive Beiträge zum Netzwerk und bestraft unerwünschtes Verhalten, was Vertrauen und Sicherheit für die Nutzer schafft.

Fetch.ai wird in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter die Optimierung von Lieferketten, die Verbesserung des Verkehrs in intelligenten Städten und die Unterstützung personalisierter Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus dient die eigene Kryptowährung FET nicht nur als Tauschmittel für Dienstleistungen, sondern auch zum Staking durch Netzwerkbetreiber.

The Graph: Ein dezentraler Ansatz zur Datenindexierung

The Graph ist ein Kryptowährungsprojekt, das darauf abzielt, ein dezentrales Protokoll für die Indexierung und Abfrage von Daten aus Blockchain-Netzwerken zu schaffen. Es ermöglicht Entwicklern den einfachen Zugang und die Suche nach Blockchain-Daten, ohne sich auf zentralisierte Vermittler verlassen zu müssen.

Das Protokoll optimiert den Indexierungsprozess und verbessert die Genauigkeit der Suchergebnisse mithilfe von künstlicher Intelligenz. Basierend auf Ethereum, nutzt The Graph ein dezentralisiertes Netzwerk von Knotenpunkten, um Daten zu indexieren und zu speichern. Das macht den Indexierungsprozess effizienter. The Graph teilt Daten in kleinere Gruppen, bekannt als 'Subgraphs', auf und ermöglicht es Entwicklern, diese leicht zu erstellen und anzupassen.

A new roadmap. A New Era of The Graph



The Graph's new roadmap introduces a bold and transformative vision for the future of The Graph! The new R&D roadmap details an expansion of The Graph's ability to serve web3's growing demands for data access, while better serving… pic.twitter.com/PtdBLZeBkx - The Graph (@graphprotocol) November 7, 2023

Die Modularität und Skalierbarkeit des Protokolls erleichtern die Entwicklung benutzerdefinierter Subgraphs. The Graph verwendet zudem ein natives Token, GRT, zur Anreizsetzung im Netzwerk. Knotenbetreiber verdienen GRT-Tokens, indem sie Daten indexieren und Abfragen bedienen.

Benutzer, die The Graph nutzen, um Daten auf einer Blockchain zu finden, zahlen dafür mit GRT-Tokens. Nach seinem Start im Dezember 2020 erreichte der Preis von GRT-Tokens innerhalb von Monaten einen Höchststand - er stieg um über 19,000% bis Februar 2021.

Trotz der Herausforderungen im breiteren Kryptomarkt hat sich der Preis der GRT-Tokens seit Anfang 2023 fast verdoppelt. Aktuell handeln The Graph Tokens bei etwa 0,24 US-Dollar.

Synthetix: Ein innovatives Protokoll für synthetische Vermögenswerte

Synthetix stellt ein innovatives DeFi-Protokoll dar, das auf der Ethereum-Blockchain basiert. Es ermöglicht die Erstellung und den Handel von synthetischen Vermögenswerten. Nutzer können mithilfe von Synthetix tokenisierte Versionen fast aller realen Vermögenswerte wie Währungen, Rohstoffe oder Aktien erstellen. Diese Token spiegeln den Wert und das Verhalten ihrer zugrundeliegenden Vermögenswerte wider.

Synthetix Perps provides the ultimate onchain perps experience for liquidity providers and traders.



It features deep liquidity, low fees, over 80+ markets, and the ultimate focus on risk management to ensure delta neutrality for LPs.https://t.co/fQvK3MlWiE - Synthetix (@synthetix_io) February 12, 2024

Das Protokoll nutzt ein Netzwerk von Smart Contracts, um die synthetischen Vermögenswerte, die sogenannten 'Synths', zu prägen und zu verwalten. Diese Synths werden durch den SNX-Token gesichert, der die native Kryptowährung des Synthetix-Netzwerks ist. Inhaber von SNX können ihre Token als Sicherheit hinterlegen, um Synths zu prägen und zu handeln. Sie verdienen zudem Belohnungen in Form von Gebühren, die durch das Protokoll generiert werden. Synthetix bietet somit eine dezentralisierte Plattform, auf der Nutzer Zugang zu einer breiten Palette von synthetischen Vermögenswerten haben, ohne auf Zwischenhändler oder traditionelle Finanzinstitutionen angewiesen zu sein. Zudem ermöglicht es den Nutzern, diese Vermögenswerte rund um die Uhr und mit minimalen Gebühren im Vergleich zu herkömmlichen Finanzmärkten zu handeln.

Obwohl Synthetix bereits 2018 eingeführt wurde, verzeichnete es erst im Jahr 2021 eine signifikante Preisbewegung am Markt. Der Wert von Synthetix stieg auf etwa 26 US-Dollar, was mehr als 5.000 % über seinem anfänglichen Einführungspreis von nur 0,46 $ lag. Derzeit wird es zu etwa 3,64 US-Dollar gehandelt.

