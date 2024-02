Ethereum steigt auf 3.000 Dollar - Auch die 5.000 Dollar Marke könnte bald erreicht werden

Die Rallye am Kryptomarkt geht weiter. Nachdem es gestern leicht rückläufige Kurse bei den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu sehen gegeben hat und das Handelsvolumen niedriger war, da in den USA ein Feiertag war, sieht es heute schon wieder anders aus. Bitcoin visiert die 53.000 Dollar Marke an und Ethereum ist zwischenzeitlich auf 3.000 Dollar gestiegen. Allerdings dürfte hier noch lange nicht Schluss sein. Experten zufolge könnte der Kurs noch deutlich höher steigen.

3.000 Dollar Marke geknackt

Es ist wohl nicht mehr von der Hand zu weisen, dass die Amerikaner die großen Kurstreiber am Kryptomarkt sind. Während es gestern nicht wirklich voran ging und der Bitcoin-Kurs deutlich unter die 52.000 Dollar Marke gefallen ist, hat es auch heute am Vormittag nicht wirklich Euphorie am Markt gegeben. In den Nachmittagsstunden ändert sich das allerdings wieder und die Kurse der meisten Top Coins steigen wieder deutlich. Dabei erreicht auch Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch bei 3.000 Dollar. Inzwischen notiert ETH wieder knapp unter der psychologisch wertvollen Marke.

(ETH Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Dabei stiehlt Ethereum den meisten anderen Top Coins einmal mehr die Show. Mit einem Anstieg um 3,55 % summiert sich das Plus der vergangenen sieben Tage auf mehr als 13 %. Unter den 10 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung hat nur Cardano (ADA) mit einem Plus von 16 % noch höhere Gewinne eingebracht. Solana, der Top Performer des Vorjahres, fällt dabei immer weiter zurück und bringt in den letzten 24 Stunden sogar Verluste.

Bullishe Entwicklungen bei Ethereum

Es kommt nicht von ungefähr, dass ETH inzwischen aufgeholt hat und damit die meisten anderen großen Kryptowährungen hinter sich lässt. In weniger als einem Monat soll mit EIP-4844 ein Upgrade an der Blockchain durchgeführt werden, das die größten Schwächen in Angriff nehmen und die Skalierbarkeit von Ethereum erhöhen soll. Die niedrige Transaktionsrate und die hohen Gebühren sind vielen schon lange ein Dorn im Auge. Das soll sich nun schon bald ändern. Außerdem sind es nur noch 3 Monate, bis die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Entscheidung bezüglich der Spot Ethereum ETFs treffen muss.

The final deadline for the Spot Ethereum ETF is in 94 days! pic.twitter.com/vau0J9WrYp - Crypto Rover (@rovercrc) February 20, 2024

Auch bei den Spot Bitcoin ETFs waren es vor allem die 3 Monate vor der Zulassung, die dazu geführt haben, dass der Kurs aufgrund der Spekulation um die Fonds explodiert ist. Eine solche Rallye wird nun auch bei Ethereum erwartet - vor allem in Verbindung mit dem Upgrade.

Derzeit deutet also alles darauf hin, als würde es bei Ethereum in den nächsten Wochen und Monaten noch deutlich weiter bergauf gehen. Auch das Bitcoin Halving wird natürlich seinen Beitrag dazu leisten. Bis zur 5.000 Dollar Marke wird es aber dennoch ein wenig dauern. Schneller steigen dagegen Altcoins mit niedrigerer Marktkapitalisierung, wie die letzen Tage und Wochen wieder gezeigt haben. Vor allem ICOs (Initial Coin Offerings) können eine Gelegenheit für Investoren sein, neue Kryptowährungen günstig zu kaufen, die nach dem Launch explodieren können. Derzeit erwarten Experten vor allem beim neuen $TUK-Token einen solchen Anstieg, bei dem sich der Kurs schon bald vervielfachen könnte.

Jetzt mehr über $TUK erfahren.

TUK-Nachfrage explodiert - Höhere Renditen als bei Ethereum möglich

$TUK ist der native Token des eTukTuk-Ökosystems. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das die CO2-Belastung, die in Entwicklungsländern durch Millionen von TukTuks extrem hoch ist, reduzieren möchte. Dafür sollen die kleinen Fahrzeuge, die verhältnismäßig viel CO2 ausstoßen, nach und nach gegen elektrische ausgetauscht werden. Dafür hat das Team hinter dem Projekt auch bereits ein kostengünstiges eTukTuk entwickelt. Auch die Ladeinfrastruktur soll ausgebaut werden, wobei der $TUK-Token als Zahlungsmittel ins Spiel kommt.

($TUK Token-Vorverkauf - Quelle: eTukTuk-Website)

Da der $TUK-Token an den Ladesäulen als Zahlungsmittel akzeptiert wird, dürfte die Nachfrage mit dem Ausbau der Infrastruktur immer weiter ansteigen, während das Angebot begrenzt ist. Das könnte dazu führen, dass der Kurs nach dem Launch immer weiter steigt. Aktuell sind die TUK-Token noch im Vorverkauf erhältlich, wobei der Preis bereits mehrfach erhöht wird, was für frühe Käufer einen Buchgewinn bis zum Listing bedeutet. Experten vermuten, dass der $TUK-Token durch den aktuellen Vorverkaufspreis noch stark unterbewertet sein könnte und nach dem Handelsstart um 600 - 900 % steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $TUK im Presale kaufen.





