Britta Mühlenberg wird zum COO befördert, da der KI-Inhaltsinnovator die organisatorische Anpassung priorisiert, um eine noch bessere Kundenerfahrung zu ermöglichen, während er sich auf sein neuestes generatives KI-Angebot vorbereitet.

Acrolinx, ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Lösungen für das Redaktionsmanagement in Unternehmen und die Verbesserung der Inhaltsqualität, gibt die Ernennung von Britta Mühlenberg zum Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt. Britta Mühlenberg wird weiterhin die Personalabteilung von Acrolinx leiten, ihre Zuständigkeiten jedoch auf alle Post-Sales-Teams mit Kundenkontakt ausweiten. Mit dieser Änderung soll die Bedeutung der Führung einer einheitlichen globalen Kundenorganisation und die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Kundenerlebnisses noch stärker betont werden.

Britta kam vor mehr als zwei Jahren als Chief People Officer zu Acrolinx, nachdem sie über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen Betrieb und Personalwesen gesammelt hatte. Zuvor war Britta als Chief Operating Officer bei Searchmetrics, in verschiedenen HR- und Personalfunktionen im Grand Hyatt Berlin und der Höffner Möbelgesellschaft sowie als Management Consultant bei Accenture tätig.

"Unser gesamtes Führungsteam ist begeistert, Britta zum Chief Operating Officer zu ernennen", sagt Volker Smid, Chief Executive Officer bei Acrolinx. "Seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2021 hat Britta sofort ihren Einfluss unter Beweis gestellt, indem sie strategische Initiativen zur Förderung der Entwicklung unserer talentierten globalen Belegschaft, zur Priorisierung von DEI und zur Schaffung eines wachstumsstarken Umfelds umgesetzt hat. Wir freuen uns darauf, Britta dabei zu beobachten, wie sie ihre Rolle weiter ausbaut und das Ruder als Leiterin des operativen Geschäfts übernimmt."

Brittas Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Acrolinx die Markteinführung von Acrolinx One vorbereitet, einer neuen generativen KI-Lösung für Unternehmen, die darauf ausgelegt ist, die Produktivitätsvorteile zu maximieren und gleichzeitig viele der Risiken zu minimieren, die generative KI mit sich bringt. Diese Version mit generativen KI-Funktionen auf Unternehmensebene ermöglicht es Unternehmen, KI auf ihre hochwertigen Inhalte abzustimmen. Dadurch werden die redaktionellen Prozesse gestrafft, indem die Redaktionskosten gesenkt, die Content-Compliance erhöht und eine einheitliche Markensprache durchgesetzt wird. In ihrer neuen Rolle leitet Britta die Kundenabteilung von Acrolinx, um die Kundenbindung und -zufriedenheit zu verbessern, während das Unternehmen dieses neueste Angebot einführt.

"Wir befinden uns in einer kritischen Phase des Wandels in der Branche, in der sich Unternehmen mit der Frage auseinandersetzen, wie sie KI in ihre Geschäftsstrategien integrieren können. Unsere Kunden zu denen einige der größten Marken der Welt gehören waren schon immer das Leitmotiv für die Mission von Acrolinx", so Britta. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen, während wir unsere Plattform weiterentwickeln, um den Anforderungen von morgen gerecht zu werden, und wir freuen uns darauf, bald unser neues Produkt vorzustellen, das die dringendsten Anforderungen der Branche, einschließlich Risiko, Compliance und Skalierbarkeit von KI, erfüllen wird."

Über Acrolinx

Acrolinx ist ein SaaS-Redaktionssystem für Unternehmen, das dafür sorgt, dass Ihre Inhalte mit Ihren Stil- und Compliance-Richtlinien übereinstimmen unabhängig davon, wer sie erstellt oder woher sie stammen. Acrolinx bietet redaktionelle Live-Unterstützung, Automatisierung zur Verwaltung Ihrer Inhalte über viele verschiedene Repositories hinweg und detaillierte Analysen zur Qualität und Leistung der Inhalte. Mit einer in Azure AI verankerten Infrastruktur garantiert Acrolinx Skalierbarkeit, Zukunftsfähigkeit und kompromisslose Sicherheit.

