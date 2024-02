NPE: Die von der Plastics Industry Association veranstaltete Kunststoffmesse ist mit einer Ausstellungsfläche von 1,1 Millionen Quadratfuß die größte Kunststoffmesse in ganz Amerika

Die Plastics Industry Association (PLASTICS) will das weitere Wachstum der Biokunststoffindustrie auf ihrer anstehenden Fachmesse fördern, der NPE: The Plastics Show. Mit mehr als 45 Ausstellern aus dem Bereich Biokunststoffe ist die NPE2024 voraussichtlich die größte Zusammenkunft von Biokunststoffunternehmen in Nord- und Südamerika. NPE2024 findet vom 6. bis 10. Mai 2024 im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, statt.

Unternehmen wie beispielsweise NatureWorks, LG Chem, Evonik und LyondellBasell präsentieren ihre neuesten Entwicklungen im Bereich der Biokunststoffpolymere und -additive auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 47.000 Quadratfuß. Die Besucher können die neuesten Materialien, Technologien und Prozesse mit innovativen Nachhaltigkeitslösungen für eine umweltfreundlichere Kunststoffwirtschaft kennen lernen und auf der brandneuen Sustainability Stage sowie in zwei Recycling und Sustainability Zones Vorträge von zahlreichen Experten für Nachhaltigkeit, Lieferanten und Herstellern hören.

Die NPE2024 bietet Einblicke aus erster Hand, wie die nachhaltige Kunststoffherstellung die Wertschöpfung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Industrie vorantreibt. "Wir hoffen, dass die Teilnehmer inspiriert werden, Kunststoffabfälle zu reduzieren, während sie sich über die neuesten Lösungen für den Endmarkt, Biokunststoffe, Leichtbau, Kreislaufwirtschaft und mehr informieren", sagte Patrick Krieger, PLASTICS' Vizepräsident für Nachhaltigkeit. "Unser erster Sustainability Hub präsentiert führende Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit und handlungsorientierte Ausstellungen in Bereichen wie erneuerbare Rohstoffe, Sammlung, Sortierung, energieeffiziente Produktion und mehr umfassen das sollten Sie sich nicht entgehen lassen", so Krieger weiter.

Darüber hinaus veröffentlicht PLASTICS am 8. Mai während der NPE seinen 2024 Bioplastics Market Watch Report, der sich an Kunststofflieferanten, Verarbeiter, Ausrüster und Markenhersteller richtet, die in die Biokunststoffindustrie investieren möchten. Der Bericht zeigt die aktuellen Marktdaten im Vergleich zum Bericht von 2018, um die Marktwachstumszahlen, die Auswirkungen auf die Politik und die Wahrnehmung der Verbraucher, die die Biokunststoffunternehmen heute beeinflussen, aufzuzeigen.

"Wir hoffen, durch diesen Bericht ein besseres Verständnis der Verbraucherwahrnehmung von Biokunststoffprodukten, ihres Nachhaltigkeitswerts und ihrer Funktionalität in unserer Branche zu gewinnen", sagte Dr. Perc Pineda, Ph.D., PLASTICS' Chief Economist.

Weitere Informationen zur NPE2024 und zur Anmeldung finden Sie unter npe.org.

Die Plastics Industry Association (PLASTICS) ist die einzige US-Organisation, die die gesamte Kunststofflieferkette unterstützt, einschließlich der Ausrüstungslieferanten, Materiallieferanten, Verarbeiter und Recycler. PLASTICS vertritt über eine Million ArbeitnehmerInnen in unserer Branche, die auf mehr als 548 Mrd. USD beziffert wird. PLASTICS setzt sich für die Prioritäten seiner Mitglieder ein, die in Technologien investieren wollen, um Fähigkeiten und Fortschritte in Sachen Recycling und Nachhaltigkeit zu verbessern und wichtige Produkte bereitzustellen, die dem Schutz und der Sicherheit aller Menschen dienen. PLASTICS engagiert sich bereits seit 1937 dafür, dass seine Mitglieder und die siebtgrößte verarbeitende Industrie der USA weltweit wettbewerbsfähiger werden und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft gefördert wird zum Beispiel durch Bildungsinitiativen und branchenführende Erkenntnisse und Veranstaltungen, Foren für den Meinungsaustausch und Politikberatung, darunter die NPE2024 als größte Kunststoffmesse in ganz Amerika, NPE2024: The Plastics Show.

