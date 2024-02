Berlin - Vor den Beratungen des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat zum Wachstumschancengesetz hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Union aufgefordert, die geplanten Steuererleichterungen endlich passieren zu lassen. "Ich appelliere an die Union, das Wachstumschancengesetz nicht mehr länger zu blockieren", sagte Lindner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



"Unsere Unternehmen verdienen Entlastung. Nur so schaffen wir neue Dynamik in unserem Land", so der FDP-Chef. Die Blockade im Bundesrat wecke allerdings Zweifel, dass die Union es ernst meine mit Entlastungen.



Im Übrigen könne das Wachstumschancengesetz nur ein Anfang sein. "Wir brauchen noch weitere Wachstumsimpulse. Umso wichtiger ist es, dass das Gesetz nun schnell im Gesetzblatt steht", mahnte der Finanzminister.

