San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Remote Edge Computing erfordert leistungsstarke KI- und Schulungslösungen zur Unterstützung erweiterter Workloads und zur Steigerung der ProduktivitätSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Hersteller von IT-Komplettlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, erweitert sein Portfolio an KI-Lösungen, mit denen seine Kunden die Leistungsfähigkeit von KI an Edge-Standorten wie öffentlichen Räumen, Einzelhandelsgeschäften oder industrieller Infrastruktur nutzen können. Durch die Verwendung von anwendungsoptimierten Supermicro-Servern mit NVIDIA-GPUs wird die Feinabstimmung von vortrainierten Modellen und die Bereitstellung von KI-Inferenzlösungen am Ort der Datengenerierung erleichtert und Reaktionszeit und Entscheidungsfindung verbessert."Supermicro verfügt über das breiteste Portfolio von Edge-KI-Lösungen, die in der Lage sind, vortrainierte Modelle für die Edge-Umgebungen unserer Kunden zu unterstützen", berichtet Charles Liang, President und CEO bei Supermicro. "Der Supermicro Hyper-E Server, der auf den dualen Intel® Xeon®-Prozessoren der 5. Generation basiert, kann bis zu drei NVIDIA H100 Tensor Core-GPUs unterstützen und bietet damit eine beispiellose Leistung für Edge-KI. Mit bis zu 8 TB Arbeitsspeicher in diesen Servern bringen wir die KI-Verarbeitungsleistung des Rechenzentrums an die Edge. Supermicro stellt der Branche weiterhin optimierte Lösungen bereit, mit denen Unternehmen durch die Verarbeitung von KI-Daten an ihren Edge-Standorten einen Wettbewerbsvorteil erzielen können."Um mehr über Supermicro Edge AI Solutions zu erfahren, besuchen Sie www.supermicro.com/edge-ai.Dank dieser fortschrittlichen Servertechnologien müssen die Benutzer die Daten nicht mehr zur Verarbeitung in die Cloud schicken, sondern nur noch an den Ort zurückholen, an dem sie benötigt werden. Ab sofort können Kunden vortrainierte, leistungsoptimierte Large Language Models (LLMs) verwenden, die über NVIDIA AI Enterprise an Edge-Standorten verfügbar sind, an denen die Daten für eine präzise Echtzeit-Entscheidungsfindung in der Nähe der Datenquelle benötigt werden."Unternehmen aus Branchen wie Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigungsindustrie und Automobilindustrie wollen KI zunehmend im Edge-Bereich einsetzen", erklärt Kevin Connors, Vice President of Partner Alliances bei NVIDIA. "Die neuen NVIDIA-zertifizierten Systeme von Supermicro, die auf der NVIDIA KI-Plattform aufbauen, liefern die leistungsstärkste beschleunigte Computing-Infrastruktur zusammen mit der NVIDIA AI Enterprise-Software zur Ausführung von Edge-KI-Workloads."So ist der Hyper-E Server SYS-221HE von Supermicro für Edge-Training und Inferencing ausgelegt und unterstützt Dual-Socket-CPUs in einem System mit geringer Tiefe und Front-E/A. Das System kann bis zu 3 NVIDIA Tensor Core-GPUs mit doppelter Breite aufnehmen, darunter die GPUs NVIDIA H100, A10, L40S, A40 und A2. Diese GPUs verleihen dem Supermicro Hyper-E eine ausreichende Rechenleistung, um KI-Workloads in Edge-Umgebungen zu verarbeiten, in denen Daten gesammelt, analysiert und gespeichert werden. Der Supermicro SYS-221HE ist mit Front- oder Rückseiten-Wartungsoptionen erhältlich, wodurch dieser Server in verschiedenen Umgebungen installiert werden kann. Als Beispiel für die Leistungsfähigkeit und Flexibilität des Supermicro Hyper-E Servers entwickeln Partner wie Eviden Edge-KI-Lösungen, die das Kundenerlebnis beim Einkaufen in traditionellen Einzelhandelsgeschäften verbessern.Supermicros erweiterte Edge-Server bieten außerdem:- Der Supermicro SYS-621C-TNR12R (CloudDC-Produktreihe) ist eine All-in-One-Rackmount-Plattform für Cloud-Rechenzentren. Dieses kompakte 2U-System unterstützt bis zu zwei GPUs mit doppelter Breite in einem 25,5-Zoll-Gehäuse und 4 bis 12 SATA/SAS-Laufwerksschächte mit optionaler vollständiger NVMe-Unterstützung.- Der Supermicro SYS-111E-FWTR, ein High-Density-Edge-System mit einer Höhe von 1U und einem Intel Xeon-Prozessor der 5. Generation sowie zwei PCIe 5.0 x16 FHFL-Steckplätzen, ist für eine breite Palette von Netzwerk- und Edge-Anwendungen konzipiert.- Der kompakte Supermicro SYS-E403-13E liefert Leistung auf Rechenzentrumsniveau in einem Box-PC-Formfaktor mit einem Intel Xeon-Prozessor der 5. Generation und bis zu drei NVIDIA-GPUs. Der kompakte Formfaktor ermöglicht die Bereitstellung des Systems auf engstem Raum, etwa in einem wandmontierten Schrank oder als tragbares Gerät.- Der ultrakurze SYS-211E-FRN2T mit einer Systemtiefe von 300 mm wurde speziell für Umgebungen mit geringem Platzangebot an der Netzwerk-Edge entwickelt und bietet einen Intel Xeon-Prozessor der 5. Generation. Der SYS-211E-FRN2T ist entweder mit einer AC- oder DC-Stromversorgung erhältlich.- Das leistungsstarke und vielseitige SuperEdge-System SYS-211SE-31D/A ist ein Multi-Node-System mit drei unabhängigen Nodes, die jeweils mit einem Intel Xeon-Prozessor der 5. Generation, drei PCIe 5.0 x16-Steckplätzen und bis zu 2 TB DDR5-Speicher ausgestattet sind. Dieses 2U-System verfügt außerdem über Front-E/A und einen großen Betriebstemperaturbereich und eignet sich aufgrund seiner geringen Tiefe hervorragend für den Einsatz außerhalb von Rechenzentren.- Der SYS-E300-13AD ist ein kompakter IoT-Server mit einem Intel Core-Prozessor der 13. Generation und einer Größe von nur 265x226 mm. Damit ist er das kleinste System, in das eine NVIDIA-GPU passt. Der Server eignet sich perfekt für die Bereitstellung von verteilten KI-Funktionen an der Edge.Besuchen Sie Supermicro beim Mobile World Congress 2024 in Barcelona, Spanien, in Halle 2, Stand 2D35."Die KI-gestützte Einzelhandelslösung von Eviden, die auf Supermicro-Edge-Systemen und NVIDIA-Technologien basiert, transformiert die Art und Weise, in der Menschen Räume wie Geschäfte erleben und mit diesen interagieren. Sie bietet den Kunden ein interaktives und personalisiertes Einkaufserlebnis durch 3D-Modelle der Geschäfte und interaktive Chatbots, die relevante Informationen übermitteln können. Die Kombination aus lebensnahen Gesichtsanimationen, moderner Spracherkennung und 3D-Modellierung macht virtuelles Einkaufen fast so greifbar wie ein Besuch in einer physischen Filiale", so Jacque Istok, CEO bei StoreGenius, ein Spezialist für intelligente Anwendungen im Einzelhandel.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist dort tätig. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erstes auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro im Design von Motherboards, Stromversorgungen und Gehäusen stellt eine zusätzliche Unterstützung für unsere Entwicklung und Produktion dar und ermöglicht unseren globalen Kunden, Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge durchzuführen. Unsere Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt, und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte genau für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken oder auch eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2342926/Supermicro_Solutions_for_Edge_AI_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Greg Kaufman,Supermicro,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5718525