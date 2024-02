Carestream Health präsentiert sein wachsendes Portfolio an innovativen, branchenführenden medizinischen Bildgebungslösungen beim European Congress of Radiology (ECR), der dieses Jahr vom 28. Februar bis 3. März im Vienna Building stattfindet. Auf der Grundlage seiner jahrhundertelangen Erfahrung in der Bildgebungsforschung wird das Unternehmen seine Lösungen für die diagnostische Bildgebung vorstellen, die dazu beitragen, die klinischen Ergebnisse zu verbessern, die Bildgebung für Anwender und Patienten zu optimieren und die finanzielle Position von Gesundheitseinrichtungen zu stärken.

"Wir wissen, dass die Radiologiebranche weltweit mit Herausforderungen wie dem Mangel an qualifiziertem Personal konfrontiert ist und die Radiologen daher mit einer erhöhten Arbeitsbelastung zu kämpfen haben", so Jane Moverley, International Sales Director bei Digital Radiology. "Aus diesem Grund bieten die Lösungen von Carestream einen erheblichen Mehrwert für den Bildgebungsprozess. Unser neuer DRX-LC-Detektor beispielsweise liefert qualitativ hochwertige Bilder mit langer Belichtungszeit mit nur einer einzigen Aufnahme, um einen benutzerfreundlicheren Arbeitsablauf zu ermöglichen, die Produktivität zu optimieren und die physische Belastung der Radiologen zu verringern. Darüber hinaus stellen wir unser wachsendes Angebot an Röntgenlösungen vor, die qualitativ hochwertige Bildgebung zu einem erschwinglichen Preis liefern, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen."

Lösungen für bessere klinische Ergebnisse

DRX-Compass-Röntgensystem

Hervorragende Bildqualität

Skalierbare und erweiterungsfähige Technologie

Als Bodenmontage oder OTC-Konfiguration erhältlich

Mobiles Röntgensystem DRX-Revolution

Unser ursprünglicher Röntgenraum auf Rädern bietet eine hervorragende Bildqualität, Manövrierbarkeit und Stauraum.

Robuste Funktionalität mit der fortschrittlichsten Bildverarbeitung von Carestream ist in einer einzigen Plattform verfügbar.

Dank flachem Design und Flexibilität kann die Bildaufnahme genau dort erfolgen, wo sie benötigt wird.

Lösungen zur Optimierung der Nutzer- und Patientenerfahrung

DRX-LC-Detektor

Bilder mit langer Belichtungszeit mit einer einzigen Aufnahme

Spart Prüfungszeit und beschleunigt den Arbeitsablauf

Verringert die Anzahl von Nachaufnahmen

Erlaubt ein höheres Maß an Komfort für Patienten

ImageView-Software

Bietet hohe Bildqualität mit KI und fortschrittlicher Bildverarbeitungstechnologie

Schnelle und schlanke Bedienung über einen Single-Screen-Workflow

Ermöglicht es Benutzern, Analysen zu wichtigen Parametern wie Belichtungszeiten und Anzahl der Ablehnungen zu verfolgen.

Bereitstellung von Dosierungsberichten

Lösungen zur Stärkung der finanziellen Position

Neues mobiles Röntgensystem DRX-Rise

Modernste Funktionen in einem voll integrierten, digitalen Röntgengerät bieten einen erschwinglichen Weg zur digitalen Bildgebung.

Zu den effizienzsteigernden Merkmalen gehören zwei Touchscreen-Displays, eine hochmoderne Lithium-Batterie und das In-Bin-Aufladen des Detektors.

Die Bildgebung am Krankenbett minimiert Unterbrechungen und trägt zu einer verbesserten Patientenerfahrung bei.

DR-Detektoren

Die richtigen Detektoren für jede Einrichtung, jeden Workflow und jedes Budget.

Dank X-Factor-Funktion können Detektoren in der gesamten Einrichtung gemeinsam genutzt werden.

Rüsten Sie Ihr bestehendes Film- oder CR-System mit einem Nachrüstsystem und einem Detektor zu einem vollständig drahtlosen DR-System auf.

Dank verschiedener Kassettengrößen können Sie die beste Passform auswählen.

Präsentation des gesamten Angebots an Imaging-Lösungen beim ECR 2024

Carestream wird beim ECR weitere Imaging-Innovationen am Expo X2-Stand 220 ausstellen. Zu diesen gehören das DRX-Compass-Röntgensystem, das mobile Röntgensystem DRX-Rise und das mobile Röntgensystem DRX-Revolution sowie unser Sortiment an DR-Detektoren.

Vereinbaren Sie einen Termin, um die neuesten Innovationen und andere Bildgebungslösungen von Carestream beim ECR 2024 zu besprechen.

Über Carestream Health

Carestream ist ein weltweiter Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen, Röntgenbildsystemen für die zerstörungsfreie Materialprüfung sowie Präzisionsfilmen für eine breite Palette von industriellen, medizinischen, elektronischen und anderen Auftragsanwendungen. All dies wird durch ein weltweites Service- und Support-Netzwerk unterstützt Für weitere Informationen über das breite Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens wenden Sie sich bitte an Ihren Carestream-Vertreter, rufen Sie die Nummer 1-888-777-2072 an oder besuchen Sie die Website www.carestream.com.

CARESTREAM ist eine Marke von Carestream Health.

"Rx only"

2024

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

