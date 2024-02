Cefepime-Taniborbactam ist Meropenem hinsichtlich des Wirksamkeitsendpunkts der Zusammensetzung überlegen

Die Wirksamkeit der Zusammensetzung war auch bei der späten Nachuntersuchung gegeben

Das Sicherheitsprofil entspricht dem von Meropenem

Venatorx Pharmaceuticals, Melinta Therapeutics LLC ("Melinta") und die Menarini Group gaben heute bekannt, dass das New England Journal of Medicine (NEJM) die Ergebnisse der klinischen Phase-3-Studie CERTAIN-1 mit dem Prüfpräparat Cefepime-Taniborbactam zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen (complicated urinary tract infections, cUTI) und akuter Pyelonephritis (AP), einschließlich solcher mit Bakteriämie, veröffentlicht hat. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass Cefepime-Taniborbactam bei der Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen mit akuter Pyelonephritis gegenüber Meropenem überlegen war und dabei ein ähnliches Sicherheitsprofil wie Meropenem aufwies.

"Gramnegative Infektionen, wie beispielsweise Harnwegsinfektionen, lassen sich aufgrund der erworbenen bakteriellen Resistenz gegen mehrere Klassen von Antibiotika immer schwerer behandeln. Cefepime-Taniborbactam birgt das Potenzial zur Behandlung eines breiten Spektrums von Patienten mit Harnwegsinfektionen, die durch mutmaßliche oder bestätigte multiresistente (multidrug-resistant, MDR) Erreger wie Enterobacterales und Pseudomonas aeruginosa verursacht werden", so Dr. Paul C. McGovern, Senior Vice President bei Venatorx und Mitautor der Veröffentlichung. "Diese Phase-3-Studie markiert den Höhepunkt einer langen Entdeckungs- und Entwicklungsreise, und wir freuen uns darauf, diesen Wirkstoff durch die nächsten Zulassungsstufen zu bringen, damit so schnell wie möglich Patienten in aller Welt von diesem Medikament profitieren können."

Christine Ann Miller, President und Chief Executive Officer von Melinta Therapeutics, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Veröffentlichung der Ergebnisse im New England Journal of Medicine. Und wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung in der Vermarktung von Produkten für Infektionskrankheiten sowie unsere etablierte kommerzielle Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Krankenhäuser und der Akutversorgung, zu nutzen, um Cefepime-Taniborbactam im Falle einer Zulassung Ärzten und ihren Patienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen zugänglich zu machen."

"E.coli, Klebsiella pneumoniae und Pseudomonas aeruginosa sind in hohem Maße an Infektionen mit gramnegativen Krankheitserregern beteiligt, die in Europa nahezu 75 der Fälle ausmachen. Wir sind der Ansicht, dass die im NEJM veröffentlichten Phase-3-Daten von CERTAIN-1, die die Überlegenheit von Cefepime-Taniborbactam in Bezug auf den Endpunkt der Zusammensetzung von mikrobiologischem und klinischem Ansprechen sowie sein vergleichbares Sicherheitsprofil im Vergleich zu Meropenem zeigen, einen hilfreichen Anhaltspunkt für den zu erwartenden Beitrag von Cefepime-Taniborbactam bei der Behandlung von Krankenhauspatienten mit Harnwegsinfektionen ab Europa liefern", erklärte Najy Alsayed, Global Therapeutic Area Head-Infectious Diseases bei der Menarini Group.

Über CERTAIN-1

CERTAIN-1 war eine randomisierte, multizentrische, doppelblinde, aktiv-kontrollierte, nicht unterlegene Studie mit hospitalisierten Patienten (N=661), die an komplizierten Harnwegsinfektionen (cUTI), einschließlich akuter Pyelonephritis (AP), litten. Im Rahmen der Studie wurde Cefepime-Taniborbactam (2,5 g alle 8 Stunden) mit Meropenem (1 g alle 8 Stunden) verglichen. Der primäre Endpunkt war das kombinierte mikrobiologische und klinische Ansprechen beim Test of Cure (TOC) (Tag 19-23) in der mikrobiologischen Intention-to-Treat-Population (microITT). Die Nichtunterlegenheitsmarge betrug -15 und es wurde eine vorab definierte Überlegenheitsanalyse durchgeführt, falls eine Nichtunterlegenheit festgestellt werden sollte.

Daten zur Wirksamkeit

Cefepime-Taniborbactam hat bei der TOC-Behandlung den im Vorfeld definierten, nicht unterlegenen primären Endpunkt des zusammengesetzten mikrobiologischen und klinischen Ansprechens gegenüber Meropenem erreicht (70,6 Ansprechrate bei Cefepime-Taniborbactam gegenüber 58,0 bei Meropenem). Die Überlegenheit von Cefepime-Taniborbactam gegenüber Meropenem zeigte sich statistisch für den zusammengesetzten Endpunkt (Unterschied in der Ansprechrate: 12,6 [95 Konfidenzintervall (KI): 3,1, 22,2]; p=0,009) und für den mikrobiologischen Endpunkt (Unterschied in der Ansprechrate: 11,7 [KI: 2,9, 21,0]); der Unterschied in der Ansprechrate für den klinischen Endpunkt betrug 4,5 [KI: -2,6, 12,6]. Beim Late Follow-up (LFU)-Besuch (Tag 28 bis 35) zeigte Cefepime-Taniborbactam eine anhaltende statistische Überlegenheit gegenüber Meropenem für den zusammengesetzten Endpunkt (63,8 Ansprechrate bei Cefepime-Taniborbactam gegenüber 51,7 bei Meropenem. Darüber hinaus hatte Cefepime-Taniborbactam einen quantitativen Vorteil gegenüber Meropenem bei resistenten Erregern: Cefepime-resistent (71 Ansprechrate bei Cefepime-Taniborbactam gegenüber 53 bei Meropenem), ESBL-bildend (71 Ansprechrate bei Cefepime-Taniborbactam gegenüber 55 bei Meropenem) und MDR (68 Ansprechrate bei Cefepime-Taniborbactam gegenüber 60 bei Meropenem).

Sicherheitsdaten

Cefepime-Taniborbactam zeigte ein Sicherheitsprofil, das dem von Meropenem entsprach. Behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse traten bei 35,5 bzw. bei 29,0 der mit Cefepime-Taniborbactam und Meropenem behandelten Patienten auf. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse traten bei 2,0 der mit Cefepime-Taniborbactam behandelten Patienten und bei 1,8 der mit Meropenem behandelten Patienten auf. Die am häufigsten berichteten behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse waren Kopfschmerzen (6,1 bei Cefepime-Taniborbactam gegenüber 3,7 bei Meropenem), Durchfall (4,1 gegenüber 2,3 %) und Verstopfung (3,2 gegenüber 1,4 %). Drei Prozent der mit Cefepime-Taniborbactam behandelten Patienten brachen die Therapie aufgrund eines behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisses ab, während dies bei 0,9 der mit Meropenem behandelten Patienten der Fall war. Die Sicherheitsdaten für Cefepime-Taniborbactam stimmten mit den historischen Sicherheitsdaten für Cefepime überein.

Über Cefepime-Taniborbactam

Cefepime-Taniborbactam ist ein Prüfpräparat, das eine Kombination aus Cefepime, einem Cephalosporin der vierten Generation und dem neuartigen Beta-Lactamase-Inhibitor (BLI) Taniborbactam enthält, der eine breite Abdeckung sowohl von Serin- als auch von Metallo-Beta-Lactamasen aufweist. Taniborbactam wird in Kombination mit Cefepime als neue Behandlungsoption für Patienten mit schweren bakteriellen Infektionen entwickelt, die durch schwierig zu behandelnde arzneimittelresistente gramnegative Erreger verursacht werden, darunter Carbapenem-resistente Enterobacterales (CRE) und Carbapenem-resistente oder multiresistente Pseudomonas aeruginosa (CRPA/MDR-PA).

Finanzierungs- und Kooperationspartner für Cefepime-Taniborbactam

Das Projekt wurde zum Teil mit Bundesmitteln des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, des National Institutes of Health und des Department of Health and Human Services unter der Vertragsnummer HHSN272201300019C und des Wellcome Trust unter der Vergabe-Nr. 360G-Wellcome-101999/Z/13/Z finanziert und mit Bundesmitteln des Department of Health and Human Services; der Administration for Strategic Preparedness and Response sowie der Biomedical Advanced Research and Development Authority unter den Vertragsnummern HHSO100201900007C und 75A50122C00080 fortgeführt.

Im September 2018 schloss Venatorx eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Everest Medicines ab, um die Entwicklung, Registrierung und Kommerzialisierung von Cefepime-Taniborbactam in der Volksrepublik China, Südkorea und ausgewählten Ländern in Südostasien zu unterstützen. Everest wird allein für die Kommerzialisierung von Cefepime-Taniborbactam in seinem Gebiet verantwortlich sein und Venatorx hat Anspruch auf Lizenzgebühren aus dem Nettoumsatz.

Im April 2020 kündigten Venatorx und die GARDP Foundation (GARDP) eine Zusammenarbeit an, um die Entwicklung von und den Zugang zu Cefepime-Taniborbactam für Erwachsene und Kinder zu beschleunigen. Venatorx hat GARDP die Exklusivrechte für den Vertrieb und Subvertrieb von Cefepime-Taniborbactam in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen gewährt, sobald es für den klinischen Einsatz zugelassen ist.

Im November 2023 schlossen Venatorx und Melinta eine exklusive Lizenzvereinbarung ab, um eine strategische Partnerschaft in den USA zur Vermarktung von Cefepime-Taniborbactam zu fördern. Cefepime-Taniborbactam ist ein Beta-Lactam/Beta-Lactamase-Inhibitor (BL/BLI)-Kombinationsantibiotikum, das zur Behandlung von komplizierten Harnwegsinfektionen (cUTI) und im Krankenhaus erworbener bakterieller Lungenentzündung sowie beatmungsassoziierter bakterieller Lungenentzündung (HABP/VABP) bei Erwachsenen entwickelt wird.

Im Dezember 2023 ging Venatorx eine Vereinbarung mit der Menarini Group ein, die die Exklusivrechte für die Vermarktung von Cefepime-Taniborbactam in 96 Ländern in Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, der Türkei und Nordafrika sowie der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) erwarb, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Gesundheitsbehörden.

Über Venatorx Pharmaceuticals

Venatorx ist ein vorkommerziellen Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Verbesserung des Gesundheitszustands von Patienten mit multiresistenten bakteriellen Infektionen und schwer zu behandelnden Virusinfektionen konzentriert. Das wichtigste Programm von Venatorx, Cefepim-Taniborbactam, ist ein Antibiotikum in der klinischen Entwicklung, das eine Phase-3-Studie bei Erwachsenen mit komplizierten Harnwegsinfektionen (cUTI), einschließlich Pyelonephritis, abgeschlossen hat. Im Oktober 2022 vergab die BARDA einen Auftrag in Höhe von bis zu 318 Mio. US-Dollar für die Entwicklung und Beschaffung von Cefepime-Taniborbactam für die Behandlung von Melioidose und multiresistenten Infektionen. Cefepime-Taniborbactam wird derzeit von der FDA für die Behandlung von Harnwegsinfektionen, einschließlich akuter Pyelonephritis, geprüft. Außerdem entwickelt Venatorx ein orales Antibiotikum, Ceftibuten-Ledaborbactam (früher bekannt als VNRX-7145), zur Behandlung von Harnwegsinfektionen, inklusive Pyelonephritis, die durch bestimmte Bakterien bei erwachsenen Patienten mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten verursacht werden. Dieses Produkt schließt derzeit die Phase 1 ab und wird direkt in eine globale klinische Phase-3-Studie zur Behandlung von Harnwegsinfektionen eintreten. Weitere Informationen über Venatorx und sein Antiinfektiva-Portfolio erhalten Sie unter www.venatorx.com.

Über Melinta Therapeutics LLC

Melinta Therapeutics ist ein Biopharmaunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Bereitstellung innovativer Therapien für Menschen liegt, die von akuten und lebensbedrohlichen Krankheiten betroffen sind. Wir konzentrieren unser wachsendes Portfolio auf die Behandlung von Patienten mit ungedecktem Bedarf, denn so können wir am meisten bewirken. Wir bei Melinta sind Visionäre, die Innovationen vorantreiben und sich dabei auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: die Patienten. Derzeit umfasst unser Portfolio sieben Produkte, die sich im kommerziellen Stadium befinden: BAXDELA (Delafloxacin), KIMYRSA (Oritavancin), MINOCIN (Minocyclin) zur Injektion, ORBACTIV (Oritavancin), REZZAYO (Rezafungin zur Injektion), TOPROL-XL (Metoprololsuccinat) und VABOMERE (Meropenem und Vaborbactam). Weitere Informationen über Melinta Therapeutics, unser Engagement für Patienten und unser Portfolio an Therapien erhalten Sie unter www.melinta.com.

Über die Menarini Group

Die Menarini Group ist ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen mit einem Umsatz von über 4,4 Milliarden US-Dollar und mehr als 17.000 Mitarbeitern. Menarini konzentriert sich auf Therapiegebiete mit hohem ungedecktem Bedarf und entwickelt Produkte für Kardiologie, Onkologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Entzündungen und Analgesie. Mit 18 Produktionsstandorten und 9 Forschungs- und Entwicklungszentren sind die Produkte von Menarini in 140 Ländern weltweit erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.menarini.com.

