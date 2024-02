DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AUDI - Der Vorstand des Autoherstellers wird umgebaut. Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann übergibt seinen Posten an Audi-Chef Gernot Döllner, wie das Handelsblatt aus Kreisen des Volkswagen-Konzerns erfahren hat. Hoffmann soll künftig das Formel-1-Engagement der Ingolstädter verantworten. Über die Veränderung im Audi-Vorstand soll der Aufsichtsrat zeitnah entscheiden. Das Unternehmen lehnte einen Kommentar zum Umbau der Führungsetage ab. (Handelsblatt)

EON - Der Stromkonzern ist dafür zuständig, all die neuen Wind- und Solarparks anzuschließen. Dafür muss das Netz massiv ausgebaut werden. Das sei eine "Herausforderung", sagt Vorstandschef Leonhard Birnbaum. Er befürchtet höhere Kosten für Verbraucher, wie er im Interview sagt. Er kritisiert falsche Anreize bei der Planung von Windrädern. Heute würden Windräder zum Teil immer dort gebaut, wo es netztechnisch sehr ungünstig sei. "Je früher wir da gegensteuern, desto billiger kann es werden." (Süddeutsche Zeitung)

THYSSENKRUPP- Der Betriebsrat der Stahltochter dringt auf den Bau einer weiteren Anlage zur Produktion von klimafreundlichem Stahl mit staatlicher Unterstützung. Noch in diesem Jahr müsse Deutschlands größter Stahlkonzern einen neuen Förderbescheid für eine zweite Direktreduktionsanlage in Duisburg einreichen, sagte Ali Güzel, der Vorsitzende des Betriebsrats am größten Duisburger Thyssenkrupp-Stahlstandort Hamborn-Beeckerwerth, im Interview. "Spätestens 2030 muss die nächste DRI-Anlage hier stehen und laufen", sagte Güzel. Der Arbeitnehmervertreter zeigte sich besorgt mit Blick auf die aktuelle Lage im Unternehmen. "Die Wolken über unserem Standort werden immer düsterer", sagte Güzel. "Dem Unternehmen geht es finanziell nicht gut." (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

