DJ Fresenius strebt 2024 beschleunigtes Ergebniswachstum an

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gesundheitskonzern Fresenius hat im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussquartals mit einer guten Entwicklung seiner beiden Operating Companies Kabi und Helios sein zuletzt höher gestecktes Ergebnisziel erreicht und für das laufende Jahr ein beschleunigtes Ergebniswachstum in Aussicht gestellt. Der DAX-Konzern will sein währungsbereinigtes Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen den Angaben zufolge in diesem Jahr um 4 bis 8 Prozent steigern. Der Konzernumsatz soll organisch um 3 bis 6 Prozent wachsen.

Im vergangenen Jahr stieg der Konzernumsatz um 4 (währungsbereinigt 6) Prozent auf 22,3 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereinflüssen steigerte der Bad Homburger Konzern um 3 (währungsbereinigt 2) Prozent auf 2,262 Milliarden Euro. Organisch wuchs der Umsatz um 6 Prozent.

Fresenius hatte sich zuletzt ein in etwa stabiles währungsbereinigtes Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen zum Ziel gesetzt, und beim Konzernumsatz ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Im Schlussquartal blieb der Konzernumsatz mit 5,678 Milliarden Euro nahezu stabil. Währungsbereinigt legte er um 4 Prozent zu. Das organische Wachstum betrug 5 Prozent. Analysten hatten Fresenius im Mittel 5,796 Milliarden Euro Quartalsumsatz zugetraut.

Das EBIT vor Sondereinflüssen stieg um 13 (währungsbereinigt 8) Prozent auf 634 Millionen Euro. Analysten hatten im Mittel ein EBIT von 591 Millionen Euro prognostiziert.

Im laufenden Jahr will Fresenius die Prioritäten auf Fortschritte in der finanziellen Entwicklung setzen: die Reduzierung der Verschuldung, die Umsetzung der erneut angehobenen Kosteneinsparungsziele sowie ein strikter Fokus auf Kapitaleffizienz und Rendite. Dieses Maßnahmenbündel soll zu einem beschleunigten Ergebniswachstum im Jahr 2024 und darüber hinaus führen.

"Im Geschäftsjahr 2023 haben wir entscheidende Weichen gestellt und Fresenius wieder auf Kurs gebracht. Mit FutureFresenius treiben wir Verbesserungen im gesamten Unternehmen voran und schaffen Wert", sagte Vorstandsvorsitzender Michael Sen. "Wir haben uns fokussiert, die Strukturen vereinfacht und die finanzielle Performance gestärkt. Diese Dynamik werden wir nutzen, um unsere Geschäfte weiter auszubauen und das Ergebniswachstum der Operating Companies Fresenius Kabi und Fresenius Helios zu beschleunigen."

