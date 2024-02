Der DAX hat sich am Dienstag über der 17.000er-Marke behauptet. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 17.068,43 Zähler aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex wohl zunächst auf diesem Niveau verharren. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen zwei Punkte höher bei 17.070 Zählern.Am heutigen Handelstag steht insbesondere das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed im Fokus, das am Abend veröffentlicht wird. Zudem warten Anleger gespannt auf die Zahlen von Nvidia, ...

