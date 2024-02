FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nach seinen deutlichen Vortagesgewinnen über 1,08 US-Dollar behauptet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0812 Dollar und damit auf dem Niveau vom Vorabend gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0802 Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte am Dienstag seine Erholung nach dem Kursrutsch vor gut einer Woche beschleunigt und war in der Spitze bis auf 1,0839 Dollar geklettert. Dies war der höchste Stand seit Anfang Februar.

Am Mittwochabend richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der Notenbank Fed. Analysten und Anleger warten händeringend auf Hinweise, wann die straffe Geldpolitik gelockert wird. Nachdem an den Märkten lange eine rasche Zinssenkung im März oder Mai erwartet wurde, wird gegenwärtig eher von der Jahresmitte ausgegangen./la/jha/