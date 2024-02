Die Compugroup will die Dividende verdoppeln. Einen entsprechenden Beschluss hat die persönlich haftende Gesellschafterin der in der Rechtsform SE & Co. KGaA firmierende Firma beschlossen. Vor dem Hintergrund der stabilen Finanz- und Ertragslage solle die Dividendenzahlung nachhaltig auf ein höheres Niveau angehoben werden, hieß es zur Begründung. Die zuletzt arg gebeutelte Aktie meldet sich zurück. Die Gesellschafterin will daher der Hauptversammlung des auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten ...

