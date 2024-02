EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG erreicht nächsten Meilenstein: Erste Öllieferung aus der neuen Anlage auf dem Weg zur BASF



Positive Beprobung - Pyrolyseöl aus der neuen Anlage erfüllt alle geforderten Spezifikationen

Erste Öllieferung aus neuem Reaktor 2 in Dillingen wird an die BASF geliefert

Nächste Inbetriebnahmefahrt mit Fokus auf Eigenverstromung des Pyrolysegases innerhalb der kommenden zwei Wochen geplant

Dillingen / Saar, 21. Februar 2024 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, erreicht mit dem Reaktor 2 (TAD 2) der neuen Anlage an ihrem Stammwerk in Dillingen/Saar einen neuen Meilenstein. Im Zuge der dritten Inbetriebnahmefahrt von TAD 2 wird heute Vormittag der erste Lkw mit einer Liefermenge von rund 24.000 Litern Pyrolyseöl an die BASF entsendet. Im Anschluss an die letzte Testfahrt, wurde das Pyrolyseöl sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass es alle vorgegeben Spezifikationen erfüllt. Die Beprobung des Öls war erfolgreich, sodass die Lieferung an die BASF planmäßig stattfinden kann und auch zukünftigen Lieferungen nichts mehr im Wege steht. In der neuen Anlage wurden bereits rund 60.000 Liter Öl produziert, sodass zeitnah mit einer weiteren Belieferung gerechnet werden kann.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Das Ergebnis spricht für sich. Nach drei Wochen durchgängiger Produktion erreichen wir mit der ersten Lieferung unseres Pyrolyseöls aus TAD 2 an die BASF einen neuen Meilenstein. Wir sind unheimlich stolz, dass wir diesen Schritt noch vor unserem Planungszeitraum erreichen konnten, was wir vor allem dem großen Engagement unseres Teams zu verdanken haben. Wir befinden uns damit in einer erfolgreichen Phase unseres Rolloutplans und bereiten uns nun auf unsere neuen Zwischenziele - der Eigenverstromung von TAD 2 sowie der ersten Testfahrt von TAD 3 - vor."

Der Reaktor 2 befindet sich nun in der Phase der thermischen Reinigung, bevor er für weitere Prüfungen komplett heruntergefahren wird. Es ist geplant, im Rahmen der Aufnahme der Eigenverstromung durch das Pyrolysegas in den Turbinen, mit der nächste Betriebsfahrt innerhalb der kommenden zwei Wochen zu beginnen.

Die bereits gewonnen Erkenntnisse aus den Testfahrten von TAD 2 werden aktuell auf den dritten Reaktor in Dillingen adaptiert. Die Vorbereitungen für die erste Testfahrt sollen bis Ende März abgeschlossen sein, mit dem Ziel, im Anschluss auch diesen Reaktor zügig auf 80 % der Nennleistung hochzufahren. Mit der neuen Anlage wird eine Verdreifachung der bisherigen Produktionskapazität erreicht.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100% nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits 3-mal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

