Wie wird der Klimawandel die Erde in Zukunft verändern? Oder was wäre passiert, wenn wir schon vor 20 Jahren Maßnahmen ergriffen hätten? Ein interaktiver Klimaatlas stellt historische Daten und Voraussagen dar. So können Nutzer sehen, wie sich das Klima in bestimmten Zeiträumen an verschiedenen Orten entwickelt. Der Klimaatlas des Copernicus Climate Change Service (C3S) präsentiert interaktive Daten zum Klimawandel: Benutzer können so die Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...