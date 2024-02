BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um das Wachstumspaket der Ampel-Koalition haben die Arbeitgeber weitere Schritte verlangt, um die Wirtschaft zu unterstützen. "Wir brauchen Chancen für Wachstum auch außerhalb des Wachstumschancengesetzes", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Das Gesetz sei nur eine von vielen Baustellen. Über das Gesetz, das unter anderem steuerliche Erleichterungen für Unternehmen vorsieht, berät der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat am Mittwochabend. Die Union will dem Gesetz aber nur zustimmen, wenn SPD, Grüne und FDP auf die geplante Streichung der Steuervergünstigung beim Agrardiesel für Landwirte verzichten.

Die deutsche Wirtschaft sei in den vergangenen Jahren ganz gut auf "solide ausgebauten Autobahnen vorangekommen", zeichnete Kampeter als Bild über die Konjunkturentwicklung. Zuletzt seien einige Baustellen hinzukommen, jetzt stecke die Wirtschaft im Stau. Eine Baustelle weniger mache noch keinen fließenden Verkehr, machte Kampeter deutlich. Für die vielen Baustellen sei eine "konzertierte Aktion" zwischen Bund und Ländern sowie Regierung und Opposition nötig. Kampeter nannte hierbei neben steuerlichen Rahmenbedingungen den Fachkräftemangel und eine Überprüfung von Anreizen, frühzeitig aus dem Berufsleben auszusteigen./shy/DP/stk