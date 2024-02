Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken aufbaut, kündigt neue Entwicklungen seines OpenBeam Massive MIMO (mMIMO) Portfolios an, das auf der Qualcomm® QRU100 5G RAN-Plattform basiert, und setzt damit das Update der Produkteinführung aus dem Vorjahr fort. Mavenir erweitert das OpenBeam-Portfolio durch die Einführung der 32TRX mMIMO-Variante der nächsten Generation mit niedrigem Stromverbrauch sowie einer 32TRX AAU mit hohem Stromverbrauch.

Diese mMIMO 32TRX Active Antenna Units (AAUs) der nächsten Generation führen eine neue Art von offenen und interoperablen Funkgeräten ein, die durch ihr Design umweltfreundlich sind. OpenBeam mMIMO AAU bietet eine außergewöhnliche Energieeffizienz, die zu einem der schlanksten mMIMO AAU-Footprints in der Branche führt und erhebliche Betriebskosteneinsparungen ermöglicht.

Neben der aktuellen O-RAN 7.2b-Spezifikation unterstützen die Produkte auch ULPI (Uplink Performance Improvement), so dass Netzbetreiber die Uplink-Leistung von Massive MIMO verbessern, die Latenzzeit minimieren und die Fronthaul-Bandbreite reduzieren können, insbesondere in städtischen Umgebungen, in denen ein hoher Bedarf an Netzkapazität besteht.

Das Portfolio besteht aus zwei diskreten Modellen, die die 5G-Mittelbandeinführung beschleunigen:

Das 32TRX AAU Low-Power-Modell : Das Low-Power mMIMO AAU bietet eine der kleinsten Grundflächen in der Branche und liefert 200 W Ausgangsleistung mit 128 Antennenelementen bei niedrigstem Energieverbrauch. Die Lösung ist für den Einsatz in dichten Umgebungen optimiert und ermöglicht schnellere Installationen und geringere Betriebskosten.

: Das Low-Power mMIMO AAU bietet eine der kleinsten Grundflächen in der Branche und liefert 200 W Ausgangsleistung mit 128 Antennenelementen bei niedrigstem Energieverbrauch. Die Lösung ist für den Einsatz in dichten Umgebungen optimiert und ermöglicht schnellere Installationen und geringere Betriebskosten. Das 32TRX AAU High-Power-Modell: Mavenirs Hochleistungs-mMIMO-AAU mit einer Ausgangsleistung von 320 W und 192 Antennenelementen. Diese Plattform unterstützt eine größere Momentan-Bandbreite, während die Ausgangsleistung die Abdeckung erweitert, was sie ideal für RAN-Sharing-Einsätze macht.

Die 32TRX AAU-Lösungen bieten fortschrittliche Energiesparfunktionen mit intelligenten Sleep-Mode-Schemata, die im Leerlauf, bei geringem Verkehr und bei hohem Verkehrsaufkommen aktiviert werden. Diese automatisierten Funktionen können durch KI/ML-basierte Intelligenz weiter verbessert werden.

Paco Martin, Leiter von Open RAN bei der Vodafone Group: "Wir freuen uns über die Erweiterung des mMIMO-Portfolios von Mavenir um ein kompaktes Produkt mit geringem Stromverbrauch, das für unsere Single-Operator-Standorte und Standorte mit eingeschränktem Platzangebot geeignet ist, zusätzlich zu der bestehenden führenden Lösung mit höherem Stromverbrauch. Die weitere Einführung der QRU100 5G RAN-Plattform von Qualcomm bringt uns weiterhin leistungsstarke und energieeffiziente Open RAN-Funkgeräte, mit denen wir unseren Kunden das beste Erlebnis bieten können."

BG Kumar, President, Access Networks, Platforms and MDE von Mavenir sagte: "Mit dieser kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer OpenBeam Massive MIMO-Funklösungen setzt Mavenir einmal mehr neue Maßstäbe in der Branche für Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Leistung."

"Wir freuen uns sehr über diese Erweiterung des Mavenir-Portfolios an leistungsstarken und energieeffizienten Massive-MIMO-Funkgeräten, die auf der Qualcomm QRU100 5G RAN-Plattform basieren", sagte Gerardo Giaretta, Vice President, Product Management, Qualcomm Technologies, Inc. "Dies ist ein weiterer großer Meilenstein in unserer laufenden Zusammenarbeit mit Mavenir, die die Einführung von Open und Virtualized RAN in großem Maßstab vorantreibt."

Das komplette OpenBeam-Funkportfolio von Mavenir wird auf dem kommenden Mobile World Congress in Barcelona vom 26. bis 29. Februar in Halle 2, Stand 2H60 ausgestellt. Weitere Informationen über die Präsenz von Mavenir auf der Messe finden Sie unter www.mavenir.com/mwc-2024

Über Mavenir

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit im Bereich fortschrittlicher Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Produkte mit der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

