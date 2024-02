Zur Wochenmitte zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX dürfte zum Handelsstart um 0,1 Prozent auf 17.095 Punkte zulegen. Damit festigt sich der deutsche Leitindex oberhalb der 17.000-Punkte-Marke. Im Fokus der Anleger stehen dabei neben mehreren Quartals- und Jahreszahlen auch das FOMC-Protokoll.1. Verluste an der Wall Street Am Dienstag erlebten die US-Börsen ...

