Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der mit seinen Cloud-nativen Lösungen, die in jeder Cloud laufen, die Zukunft von Netzwerken gestaltet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ausgewählt wurde, um ein komplettes Converged Charging System (CCS) für Arubas nationalen Telekommunikationsanbieter SETAR bereitzustellen und dabei die Mavenir Digital Enablement (MDE) Plattform einzusetzen. Das neue CCS wird in Aruba gehostet und sowohl SETAR als auch Telbo, den führenden Telekommunikationsanbieter von Bonaire, mit einer Multi-Tenancy-Architektur unterstützen.

SETAR wandte sich an seinen langjährigen Partner Mavenir und dessen nachweisliche Kompetenz im Bereich der digitalen Transformation, um die Umstellung des Charging Systems durchzuführen. Dabei wird das bestehende, von Mavenir bereitgestellte Charging System von SETAR auf das neueste MDE CCS System migriert. Die moderne, auf TM Forum basierende Lösung zeichnet sich durch eine kürzere Markteinführungszeit und eine vereinfachte Architektur aus, die eine Konvergenz der Prepaid- und Postpaid-Abrechnung im selben System ermöglicht.

Die Multi-Tenancy-Unterstützung, die es ermöglicht, sowohl SETAR- als auch Telbo-Dienste über dieselbe Infrastruktur abzuwickeln, trägt zu einer Senkung der Betriebs- und Wartungskosten bei. Außerdem wird das neue CCS beide CSPs in die Lage versetzen, nicht nur die aktuellen Kundenbedürfnisse zu erfüllen, sondern auch die Voraussetzungen für die Schaffung neuer digitaler 5G-Angebote zu schaffen und die Ziele der 5G-Netztransformation zu erreichen.

Sobald die aktualisierte Plattform in Betrieb genommen wurde, wird SETAR über ein modernes, Cloud-natives CCS verfügen, das den Service Provider optimal für die 5G-Ära und zukünftige Monetarisierungsmöglichkeiten positioniert. Das neue CCS wird alle Prepaid- und Postpaid-Kunden sowie Geschäftskunden von SETAR auf den Inseln Aruba und Bonaire bedienen.

Roland Croes, CEO von SETAR, kommentierte: "Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet Technologie, Medien und Telekommunikation auf Aruba bemüht sich SETAR ständig um Innovationen, um sicherzustellen, dass die Inselgemeinden Zugang zu den neuesten Technologien, der schnellsten Konnektivität und den fortschrittlichsten Produkten, Dienstleistungen und Apps haben. Mavenir ist seit über einem Jahrzehnt ein langjähriger, stabiler und vertrauenswürdiger Lösungsanbieter für SETAR, der unser aktuelles Abrechnungssystem sowie weitere Kernnetzwerkkomponenten implementiert hat. Daher haben wir uns natürlich für Mavenir entschieden, um ein nahtloses Transformations- und Upgrade-Projekt durchzuführen."

Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager für Mavenirs Digital Business Enablement, fügte hinzu: "Dies ist ein Paradebeispiel für einen Bestandskunden, der sein Vertrauen in Mavenir setzt, um aktuelle und zukünftige Anforderungen zu erfüllen von konvergenten Abrechnungen bis hin zu digitalen Customer Journeys und neuen Monetarisierungsgeschäftsfällen. Mavenir ist der einzige Anbieter, der in der Lage ist, einen nahtlosen und stabilen Upgrade-Pfad zu realisieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass das neue Cloud-native und vollständig digitale System die bestehenden und neuen Geschäftsfunktionen unterstützt, die für die künftige Servicebereitstellung von SETAR unerlässlich sind."

