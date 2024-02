EQS-News: Energy S.p.A. / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Energy S.p.A. präsentiert Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft auf zwei Fachmessen: KEY Energy in Rimini und MCE Expocomfort in Mailand



Energy S.p.A. präsentiert Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft auf zwei Fachmessen: KEY Energy in Rimini und MCE Expocomfort in Mailand Die beiden Veranstaltungen finden vom 28. Februar bis 1. März auf der Messe in Rimini und vom 12. bis 15. März auf der Messe Milano Fiera in Rho statt. Ausgestellt wird die gesamte Palette der Lösungen von Energy SpA für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie sowie für die Speicherung von Solarstrom in der Landwirtschaft. Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padua, Italien), 21. Februar 2024 - Energy S.p.A., ein Hersteller von integrierten Energiespeichersystemen und an der Mailänder Börse Euronext Growth notiert und dessen Aktien auch an der Börse Frankfurt handelbar sind (ISIN Code IT0005500712, Ticker ENY), wird im Februar und März an zwei Fachmessen teilnehmen. Diese Veranstaltungen sind in Italien und im Ausland für den gesamten Sektor der erneuerbaren Energien von zentraler Bedeutung und bieten wichtige Ausbildungs- und Informationsmöglichkeiten zum Thema Energie und zur Beschleunigung des Energiewandlungsprozesses. Energy S.p.A. nimmt teil: " KEY The Energy Transition Expo " vom 28. Februar bis 1. März in Rimini. Bei dieser Gelegenheit wird die gesamte Zero-CO2-Produktpalette vorgestellt, die von kleinen Anlagen für Wohngebäude bis hin zu XL-Anlagen reicht und speziell für den gewerblichen und industriellen Sektor sowie für die Landwirtschaft entwickelt wurde.

" MCE - Mostra Convegno Expocomfort ", die vom 12. bis 15. März auf der Messe Milano Fiera in Rho (Mailand) stattfindet. Hier wird Energy S.p.A. die XL-Reihe (XL Shell und XL 100) vorstellen, All-in-One-Lösungen, die sowohl für Außen- als auch für Innenanwendungen konzipiert sind, auf Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe zugeschnitten und mit den Anreizen der Ausschreibung "Parco Agrisolare" kompatibel sind. *** Energy S.p.A. wurde 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet und ist seit dem 1. August 2022 an der Borsa Italiana, Euronext Growth Mailand, notiert. Das Unternehmen mit Sitz in der Provinz Padua ist ein führender Akteur auf dem Gebiet der Energiespeichersysteme, die sowohl für private als auch für großtechnische Anwendungen eingesetzt werden. Diese Systeme ermöglichen die Speicherung und Abgabe von Energie in Abhängigkeit vom Energiebedarf der Kunden. Bis zum 30. Juni 2023 hat Energy in Italien über 60.000 Systeme verkauft und installiert und bedient damit die Märkte für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Energieversorger und Elektromobilität. Der Produktionswert belief sich zum 30. Juni 2023 auf 40,1 Millionen Euro, mit Einnahmen von 39,3 Millionen und einem Nettogewinn von 5,5 Millionen. Zu den realisierten Leuchtturmprojekten gehören die große Anlage in Comiso, Sizilien, die aus einer landwirtschaftlichen Photovoltaikanlage (Agri-Photovoltaik) und einem Photovoltaikfeld besteht; die große Anlage für CAAB in Bologna; Smart Grids in zahlreichen Gemeinden auf Sardinien und in der Lombardei; eine Energiegemeinschaft in der Schweiz, in der die einzelnen Knotenpunkte Energie nach Bedarf austauschen. Zu den Vertriebskanälen von Energy gehören sowohl allgemeine Elektrofachhändler als auch Photovoltaik-Spezialisten, und das Unternehmen arbeitet auch mit großen europäischen EPCs zusammen. Die logistische Nähe von Energy zu den wichtigsten Vertriebsstandorten hat dazu geführt, dass das Unternehmen starke Partnerschaften mit Akteuren auf dem italienischen und europäischen Markt aufgebaut hat. Das Unternehmen bezieht Komponenten von führenden internationalen Lieferanten und kombiniert sie mit der firmeneigenen Software ZeroCO2", um Systeme zu entwickeln, die den Normen der Europäischen Union entsprechen. Für weitere Informationen: www.energyspa.com Kontakt



Unternehmen

Energy S.p.A.

Tel. +39 049 2701296

info@energysynt.com Pressekontakt Deutschland

Fabian Lorenz

Tel. 0221 / 29831588,

lorenz@florenz-kommunikation.de IR & Corporate Media Relations Advisors International

TWIN Srl

Mara Di Giorgio

Tel. +39 335 7737417

mara@twin.services



