DJ MÄRKTE ASIEN/Schanghai und Hongkong nach neuen Stimuli sehr fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Während an den meisten asiatischen und australischen Börsen am Mittwoch die schwachen US-Vorgaben verarbeitet wurden, haben die chinesischen Börsen sehr fest tendiert. Die höher als erwartet ausgefallene Leitzinssenkung durch die chinesische Notenbank vom Vortag entfaltete ihre Marktwirkung offenbar mit Verspätung. Zudem erhielten Aktien einen Schub durch die Bewilligung von Immobilienkrediten im Umfang von 160 Milliarden Yuan durch das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, wie Maybank-Analystin Sonija Li erklärte. Zudem gingen Marktteilnehmer davon aus, dass der Zinssenkung und anderen vorangegangenen Maßnahmen weitere Stimuli für die lahmende Konjunktur folgen werden. Sorgen könnte dafür der im März anstehende Volkskongress.

"In Anbetracht des angeschlagenen Immobilienmarktes könnten Anleger auf weitere unterstützende Maßnahmen der Behörden hoffen", sagte Devisenstrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Der Schanghai-Composite stieg um 1 Prozent, der HSI in Hongkong im späten Geschäft um 1,9 Prozent. Beide Indizes hatten zwischenzeitlich noch einiges höher gelegen. HSBC verloren in Hongkong 3,3 Prozent. Wertminderungen hatten die britisch-asiatische Bank im vierten Quartal 2023 in die Verlustzone gedrückt.

In Tokio Technologietitel unter Druck

In Tokio sank der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 38.262 Punkte. Nach dem jüngsten 34-Jahreshoch neigten Anleger zu Gewinnmitnahmen - auch im Vorfeld des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank und des Geschäftsausweises von Nvidia am Abend. Beide Ereignisse könnten für erhebliche Volatilität an den Märkten sorgen, hieß es.

Im Protokoll der US-Notenbank suchten Anleger nach Hinweisen auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung, zumal zuletzt Inflationsdaten aus den USA höher als erwartet ausgefallen waren. Und bei Nvidia steht der KI-Boom auf dem Prüfstand, insbesondere für den Technologiesektor, aber auch für viele andere Wirtschaftsbereiche. Nach der Kursschwäche des US-Technologiesektors - Nividia verloren über 4 Proznt - wurden auch in Tokio Aktien aus der Branche verkauft. So verloren Advantest 2 Prozent.

Der Kospi in Südkorea büßte 0,2 Prozent ein. Hier sorgte auch die Zinsentscheidung der südkoreanischen Zentralbank am Donnerstag für Zurückhaltung. Samsung Life Insurance zogen nach überzeugenden Viertquartalszahlen um 8,1 Prozent an.

Der australische S&P/ASX-200 schloss mit einem Abschlag von 0,7 Prozent. BHP ermäßigten sich um 2,4 Prozent. IM Nachklapp auf die durchwachsenen Geschäftszahlen vom Vortag kommen analystenseitig sinkende Schätzungen. Ex-Dividende fielen Commonwealth Bank um 2 Prozent. Konsumwerte zählten belastet von Woolworth mit einem Sektorminus von 4,3 Prozent zu den Schlusslichtern. Der Supermarktgiant verbuchte nach Abschreibungen Verluste, der Kurs sauste 6,6 Prozent südwärts - auch weil der CEO zurücktrat. Nach starken Quartalszahlen des Logistiksoftware-Anbieters WiseTech zogen die Aktien um 11 Prozent an.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.608,40 -0,7% +0,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.262,16 -0,3% +14,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.653,31 -0,2% -0,1% 07:00 Schanghai-Comp. 2.950,96 +1,0% -0,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.542,08 +1,8% -5,5% 09:00 Taiex (Taiwan) 18.676,31 -0,4% +4,2% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.223,71 -0,6% -0,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.550,98 -0,3% +6,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0812 +0,0% 1,0810 1,0774 -2,1% EUR/JPY 162,29 +0,1% 162,10 162,04 +4,3% EUR/GBP 0,8560 -0,1% 0,8564 0,8557 -1,3% GBP/USD 1,2632 +0,1% 1,2623 1,2591 -0,8% USD/JPY 150,10 +0,1% 149,96 150,39 +6,5% USD/KRW 1.334,70 +0,0% 1.334,12 1.337,32 +2,8% USD/CNY 7,1021 -0,1% 7,1093 7,1985 +0,0% USD/CNH 7,1933 -0,1% 7,2016 7,2084 +1,0% USD/HKD 7,8203 -0,0% 7,8209 7,8219 +0,1% AUD/USD 0,6565 +0,3% 0,6548 0,6534 -3,6% NZD/USD 0,6191 +0,5% 0,6163 0,6142 -2,0% Bitcoin BTC/USD 51.585,19 -1,2% 52.221,50 51.960,56 +18,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,19 77,04 +0,2% +0,15 +6,6% Brent/ICE 82,50 82,34 +0,2% +0,16 +7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.029,13 2.024,34 +0,2% +4,79 -1,6% Silber (Spot) 23,15 23,03 +0,6% +0,13 -2,6% Platin (Spot) 909,45 910,50 -0,1% -1,05 -8,3% Kupfer-Future 3,87 3,87 +0,1% +0,00 -0,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

February 21, 2024 03:22 ET (08:22 GMT)

