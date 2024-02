München - Der FC Bayern München trennt sich zum Saisonende offenbar von Cheftrainer Thomas Tuchel. Darauf hätten sich beide Seiten nach "fairen und positiven Gesprächen" verständigt, berichtet der Sender Sky. Parallel schreibt am Mittwoch auch die "Bild", dass der Rekordmeister die entsprechende Entscheidung getroffen habe.



Laut Sky soll die offizielle Verkündung "zeitnah" erfolgen. Tuchels Vertrag hatte noch eine Laufzeit bis 2025. Zuletzt waren die Bayern aber immer weiter in die Krise gerutscht. In der Bundesliga haben sie nach 22 Spieltagen acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. Im DFB-Pokal sind sie unterdessen bereits nicht mehr vertreten und in der Champions League haben sie zuletzt das Hinspiel im Achtelfinale bei Lazio Rom mit 0:1 verloren.



Tuchel trainiert den FC Bayern München erst seit Ende März 2023. Er hatte das Amt damals vom heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann übernommen und mit dem Klub am letzten Spieltag der vergangenen Saison doch noch die Meisterschaft geholt.

