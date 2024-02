FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.02.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES AUCTION TECH. PRICE TARGET TO 580 (550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 270 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 695 (635) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER RAISES UNILEVER TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 56 (54) PENCE - HSBC RAISES CURRYS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 78 (50) PENCE - JEFFERIES RAISES GENEL ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 100 (85) PENCE - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1320 (1380) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS EUROWAG PRICE TARGET TO 145 (150) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HAYS PRICE TARGET TO 130 (135) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5500 (5200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2650 (2500) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 4000 (3300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 460 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RS GROUP PRICE TARGET TO 820 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 210 (185) PENCE - 'BUY' - UBS STARTS CERES POWER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 450 PENCE - UBS STARTS ITM POWER WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 65 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken