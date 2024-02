Stuttgart (ots) -Der "ARD TopDocs - Wettbewerb" sucht 2024 neue Talente und erfahrene Produzentinnen und Produzenten: Autorinnen und Autoren, Nachwuchs-Filmemacherinnen und Filmemacher, die nach ihrer Ausbildung bereits mindestens einen Langfilm realisiert haben, sind aufgerufen, sich gemeinsam mit Produktionsfirmen für den diesjährigen "ARD TopDocs - Wettbewerb" zu bewerben. Gesucht werden exzellente dokumentarische Projekte, die in Thematik, Storytelling und Darstellung den öffentlichen Diskurs mitgestalten. Tiefgründige Recherche, exklusive Zugänge und eine innovative und kreative Handschrift zeichnen die eingereichten Projekte aus.Der Wettbewerb hat einen klaren Bezug zu politischen und gesellschaftlichen Themen, die Deutschland 2025 bewegen: "Wie blickt die Generation der Millennials in Deutschland auf die Themen unserer Zeit? Wir möchten in diesem Jahr speziell junge Filmemacherinnen und Filmemacher ansprechen, uns ihre Ideen und Projekte einzureichen. Gemeinsam mit den Produzentinnen und Produzenten haben sie die Kraft, Themen, die Deutschland 2025 bewegen werden, aus ihrer Sichtweise zu erzählen und Debatten anzustoßen", betont Oliver Köhr, ARD-Chefredakteur und Jury-Vorsitzender.Gesucht wird ein exklusives dokumentarisches Highlight für einen Sendeplatz im Ersten oder für die ARD Mediathek in einer Länge von 70 bis 90 Minuten. Serielle Formate für die Mediathek sind möglich, sollten aber die umrissene Länge nicht wesentlich über- oder unterschreiten. Machart und Thema sollten geeignet sein, ein größeres Publikum zu fesseln und jüngere Zielgruppen anzusprechen.Die beteiligten Sender - neben dem MDR sind dies BR, NDR, rbb, SWR, WDR - ermöglichen die Realisierung des Gewinner-Projekts mit 300.000 Euro brutto. Der Gewinnerfilm wird 2025 im Ersten oder in der ARD Mediathek zu sehen sein.EinreichungProduzentinnen und Produzenten sind gebeten, in einem aussagekräftigen Exposé ihre Idee zu entwickeln. Dies beinhaltet Aussagen zur filmischen Umsetzung, zur Distributionsstrategie für die ARD Mediathek und Finanzierung.Einzureichen sind in einfacher Ausfertigung im pdf-Format:- das ausgefüllte Einreichungsformular,- Logline, Synopsis (eine Seite),- ein fünf bis zehn Seiten umfassendes Exposé, das den hochwertigen Look und die dramaturgischen Strukturen erkennen lässt,- eine Filmographie (der Produktionsfirma sowie von Autor/Regie mit mindestens zwei Langfilmen) inkl. Link zu Filmen der Filmemacherin/des Filmemachers- ein Social-Media-Konzept zur Distribution und Conversion in die ARD Mediathek (maximal vier Seiten)- eine vorläufige Kalkulation und ggf. ein FinanzierungsplanEinreichfrist endet am 7. Juli 2024Filmemacherinnen und Filmemacher, Produzentinnen und Produzenten mit Sitz in Deutschland sind aufgerufen, ihre Konzepte und Ideen unter dem Betreff "ARD TopDocs - Wettbewerb 2024" bis zum 7. Juli 2024 einzureichen an: ard-topdocs-wettbewerb@mdr.de.Weitere InformationenAusführliche Informationen zur Ausschreibung und zum Wettbewerb finden Sie unter: daserste.de/topdocs (https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/topdocs/index.html). Hier ist auch das Einreichformular abrufbar.Das waren die "ARD TopDocs - Wettbewerb"-Gewinner 2023Mit ihrem Dokumentarfilmprojekt "Der Autokraten Code" hatten sich im vergangenen Jahr Alexandra Hardorf und Christian Grauer-Mettin von Dokness aus Bremen beim 12. "ARD TopDocs - Wettbewerb" durchgesetzt. Das Siegerprojekt erschafft mittels Künstlicher Intelligenz (KI) einen offen autokratischen, deutschen Kandidaten für die Wahlen 2024. Weitere Informationen gibt es hier: Gewinner TopDocs - Wettbewerb - TopDocs - ARD | Das Erste (https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/topdocs/gewinner-wettbewerb-2023-100.html)Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle, Tel: (0341) 3 00 64 53, E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5718799