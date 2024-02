Der Dow Jones ist wohl der bekannteste Aktienindex der Welt. In ihm sind 30 US-Unternehmen vertreten, die nach einem besonderen Auswahlverfahren ausgewählt werden. Dabei spielen nicht ausschließlich fundamentale Kriterien wie der Börsenwert eine Rolle, sondern der aktuelle Herausgeber, nämlich S&P Dow Jones Indices, entscheidet, wann und welche Aktien in den Index aufgenommen werden und dementsprechend auch, welche Aktien den Dow-Jones-Index verlassen müssen. Am Montag, dem 26. Februar, wird es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...