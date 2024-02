© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Die massive Rallye der Super-Micro-Aktien scheint Risse zu bekommen. Investmentunternehmen Rosenblatt verdoppelt indessen nahezu das Kursziel für die Titel.Am Freitag musste die Aktie des Highflyers Super Micro Computer einen 20-prozentigen Crash verkraften. Shortseller konnten endlich aufatmen, weil sie während der rasanten Rallye Verluste in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar hinnehmen mussten. Auch am Dienstag fallen die Titel zu US-Börseneröffnung um über zehn Prozent. Händler, die gegen das Halbleiterunternehmen gewettet hatten, erzielten bei dem Crash am Freitag, dem größten Rückgang seit August, Papiergewinne in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar, berichtet Bloomberg. Trotzdem …