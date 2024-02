nShift warnt, die Unternehmen müssten bei den Emissionsberichtsanforderungen vorankommen

Rund 41 der Unternehmen befürchten, dass sie damit zu kämpfen hätten, die Daten bereitzustellen, die für die Erfüllung der neuen Vorschriften erforderlich sind. 1 Laut nShift, dem weltweit führenden Anbieter von Software für die Paketzustellungsverwaltung, wird die Einhaltung der Vorschriften umso schwieriger, je länger die Unternehmen mit der Erfassung ihrer CO2-Emissionen warten.

Die demnächst in Kraft tretende Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) verlangt von rund 50.000 Unternehmen, die mit der Europäischen Union Handel treiben, dass sie die CO2-Emissionen aus ihrer Geschäftstätigkeit erfassen und darüber Bericht erstatten. Der genaue Zeitpunkt des Inkrafttretens weicht zwar von Branche zu Branche und von Land zu Land ab, Experten warnen jedoch, dass es keine Zeit zu verlieren gilt. Die Verschieben der Emissionserfassung auf später birgt das Risiko eines "steileren Aufstiegs zur Einhaltung der Vorschrift".

Mattias Gredenhag, CTO von nShift, erklärte dazu: "Je früher die Unternehmen mit der Emissionserfassung beginnen und die erforderlichen Daten sammeln, desto besser. Für E-Commerce- und Multi-Channel-Einzelhändler beinhaltet dies die Erfassung der Emissionen ihrer Sendungen. Je länger die Unternehmen sich nicht darum kümmern, desto steiler wird der Anstieg zur Einhaltung der Vorschrift werden. Die geeigneten Erfassungstools werden jedoch die Unternehmen mit den benötigten Daten versorgen und ihnen die Nachhaltigkeitsberichterstattung erleichtern."

Emissionsberichterstattung für einen umweltfreundlicheren Handel

Um Einzelhändler und Lagerbetreiber bei der Erfüllung der Anforderungen im Rahmen der Emissionsberichterstattung zu unterstützten und Bereiche zu identifizieren, in denen sie ihre CO2-Emissionen reduzieren können, hat nShift ‚Emissions Tracker' entwickelt. Die Lösung trägt alle Daten der Transportunternehmen in einem Berichtstool mit einer einfach zu verwendenden Vorlage zusammen. Die Berechnungen erfolgen auf der Ebene der Sendung, so dass die Einzelhändler die Versanddaten analysieren, korrekte Berichte zusammentragen und einfache Möglichkeiten für die Emissionsreduktion identifizieren können.

Die neue Lösung unterstützt die Unternehmen bei der Einhaltung der CSRD und bei der Emissionsreduktion durch:

Berechnung und Berichterstattung über Emissionen für alle Sendungen an einer einzigen Stelle

Berücksichtigung bewährter Verfahren für die Tarifberechnung auf der Grundlage von Standardtarifen, die vom Network for Transport Measures (NTM) bereitgestellt werden

Sicherstellen, dass die Berichtsdaten für alle Transportunternehmen einheitlich sind

Messung der Emissionen nach CO2e (Kohlendioxid-Äquivalent), was eine genauere und umfassendere Messung als nur über CO2 ermöglicht

Berechnung des Tarifs entsprechend des zurückgelegten Wegs und des Gewichts der Sendung

