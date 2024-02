Die höchste jemals in Mikrochirurgie getätigte Investition unterstützt MMI in seiner Mission, offene Chirurgie durch Robotertechnik zu transformieren

MMI (Medical Microinstruments, Inc.) ist ein Roboterhersteller, der neue Behandlungsmethoden für Patienten mit komplexen Beschwerden entwickelt. Heute hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es $110 Millionen bei einer Series C-Finanzierungsrunde aufgenommen hat. Diese wurde von Fidelity Management Research Company geleitet. Es handelt sich um die höchste jemals in die Innovation der Mikrochirurgie getätigte Investition.

Die Finanzmittel werden die Vermarktung des Symani® Surgical Systems in schnell wachsenden Märkten und weitere klinische Studien für erweiterte Indikationen ermöglichen. Die Investments werden darüber hinaus für den Ausbau der Technik verwendet und werden MMI in die Lage versetzen, global tätig zu werden.

MMI und seine bestehenden Investoren, die sich alle an der Series C-Finanzierungsrunde beteiligt haben, sehen gute Möglichkeiten für schnelles Wachstum. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Weltmarkt für durch Roboter gesteuerte mikrochirurgische Eingriffe bis 2028 von derzeit 3 Millionen auf 22 Millionen pro Jahr wachsen wird. Treiber sind der technische Fortschritt und eine Ausweitung der Indikationen.

"Vor dem Hintergrund stagnierender Investitionen in medizinische Robotik baut diese Unterstützung auf unser Vertrauen in neue, weniger invasive Lösungen für offene Chirurgie. Dies ist ein wichtiger Markt, der von kleinsten Mikroinstrumenten profitieren kann," sagte Mark Toland, CEO von MMI. "Unser Symani Surgical System ist gut positioniert, damit Patienten bald von dessen Vorteilen profitieren können. Wir werden in kurzer Zeit mehr Chirurgen befähigen, komplexe, schwierige Eingriffe mit dem System vorzunehmen. Mithilfe der Unterstützung unserer Investoren werden wir unsere Technik über klinische Studien ausbauen und mehr Partnerschaften mit Krankenhäusern eingehen."

Das Symani Surgical System ist die erste derartige Robotertechnik, die dem Umfang und der Komplexität der Mikro- und Supermikrochirurgie gerecht wird. Indem Chirurgen die natürlichen Bewegungen der Hand im Mikroformat nachahmen, entstehen neue Behandlungsmethoden für Patienten, die an weichem Gewebe offen operiert werden müssen. Beispiele sind Rekonstruktionen von freien Klappen, Eingriffe an den Lymphen und Traumareplantationen. So soll die Lebensqualität für mehr Patienten wiederhergestellt werden, möglichst viele Chirurgen sollen bei komplexen Eingriffen die bisherigen Grenzen überschreiten und Krankenhäuser sollen in die Lage versetzt werden, ihr Angebot für offene chirurgische Eingriffe zu erweitern.

MMI hat bis dato $200 Millionen aufgenommen. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen eine Series B-Finanzierungsrunde abgeschlossen, um sein Wachstum anzukurbeln. Die Finanzmittel wurden für die Ausweitung von Indikationen und die Vermarktung vom Symani Surgical System in Europa verwendet. Dort erhielt das System 2019 die CE-Kennzeichnung. Darüber hinaus wurde die Vermarktung in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigt und die klinische Forschung intensiviert.

Über MMI

MMI (Medical Microinstruments, Inc.) verfolgt die Mission, Robotertechnik zu entwickeln, die die Grenzen der offenen Chirurgie am Gewebe erweitert und die Chirurgen neue Möglichkeiten eröffnet, Patienten mit komplexen Beschwerden ihre Lebensqualität wiederzugeben. Das Unternehmen wurde 2015 in der Nähe von Pisa in Italien gegründet. Deren Symani® Surgical System kombiniert die weltweit kleinsten Mikroinstrumente mit Technologien, die Zittern verringern und Bewegungen skalieren, um bisher nicht mögliche Operationen zu ermöglichen. Diese erste derartige chirurgische Roboterplattform für offene mikrochirurgische Eingriffe an weichem Gewebe hilft bei mikrovaskulären Reparaturen, Eingriffen am Lymphsystem und Operationen am Nervensystem. Das Symani System ist CE-gekennzeichnet für den Vertrieb in Europa. In den Vereinigten Staaten ist das System noch nicht anerkannt und für den Vertrieb freigegeben. MMI wird gestützt von globalen Investoren wie Fidelity Management Research Company, Andera Partners, BioStar, Deerfield Management, Fountain Healthcare Partners, Panakès Partners, RA Capital, Sambatech und Wellington Partners.

