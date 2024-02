Am Donnerstag wird Mercedes-Benz seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Im Vorfeld haben sowohl JPMorgan als auch Goldman Sachs die Aktie zum Kauf empfohlen. Am Mittwoch legte Bernstein Research nach.Bei Mercedes-Benz wird es in erster Linie auf den Ausblick ankommen. Ganz besonders im Fokus wird Finanzvorstand Harald Wilhelm stehen, dessen Aussagen als Gradmesser für die gesamte Autobranche herangezogen werden.Die Situation bleibt für die Hersteller herausfordernd. Der Druck durch ...

