© Foto: Unsplash



Getrieben von der Schwäche des US-Dollars und der Nachfrage nach sicheren Anlagen erreicht der Goldpreis ein Zwei-Wochen-Hoch.Der Goldpreis hat den sechsten Tag in Folge zugelegt, unterstützt von einem schwächeren US-Dollar und einem gestiegenen Interesse an vermeintlich sichereren Anlageformen. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls stieg am Mittwoch zeitweise um bis zu 0,4 Prozent auf 2031,99 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen. Die US-Großbank Citi hat sich kürzlich bullish zum Goldpreis geäußert. Citi hält es für möglich, dass der Goldpreis in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf 3.000 US-Dollar pro Feinunze steigt. Allerdings nur, wenn die …