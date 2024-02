Frankfurt am Main (ots) -Das abgelaufene Jahr 2023 war herausfordernd für die Finanzierung von Immobilienvorhaben, sowohl für die Eigen- als auch die Fremdkapitalseite.Nun gilt es auch für das laufende Geschäftsjahr die richtigen Allokationsentscheidungen zu treffen. Somit laden wir Sie herzlich zu unserem Webinar Real Estate Debt am 19. März ein.Seien Sie dabei und erfahren Sie warum es gerade jetzt Sinn macht, in diese Assetklasse zu investieren und lernen Sie unsere Experten kennen!Weitere Informationen und Anmeldungen finden Sie hier (https://webinaranmeldungen.de/hagim/20240319_1000?ref=newsaktuell):Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen.Mehr (https://www.ha-gim.com/) zur HAGIMPressekontakt:Alexander GrunTelefon +49 69 8700 847-225Email: Alexander.Grun@ha-gim.comOriginal-Content von: H&A Global Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156909/5719118