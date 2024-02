Solana und Ethereum legen eine Pause ein, während dieser Meme Coin explodieren könnte

Während die Aufwärtstrends bei den bekannten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana und anderen aus den Top 100 vorläufig pausieren, finden sich dennoch zahlreiche Altcoins, deren Wert weiterhin stark ansteigt. Besonders in Zeiten, in denen bei den führenden Kryptowährungen Stagnation oder gar ein Preisrückgang zu beobachten ist, blüht die Spekulation bei Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung auf, wovon vor allem Meme Coins profitieren können. Aktuell zieht ein Coin im Solana- und im Ethereum-Ökosystem besonders viel Aufmerksamkeit auf sich, wobei bereits spekuliert wird, ob es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Coin wie BONK oder PEPE handeln könnte.

100 Millionen Dollar in 3 Tagen

Kenner der Meme Coin Szene sind sich bewusst, dass dieser Bereich des Kryptomarktes in kürzester Zeit außerordentliche Renditen ermöglichen kann, die in anderen Anlagekategorien kaum vorstellbar wären. Gewinne in der Größenordnung von Zehntausenden Prozent sind hier nicht ungewöhnlich. Dabei muss es längst nicht immer um den nächsten BONK oder PEPE gehen. Der kürzlich eingeführte SMOG Token ($SMOG) hat bereits unmittelbar nach seinem Launch für Schlagzeilen gesorgt. In den ersten drei Tagen ist der Kurs explodiert, sodass frühe Käufer bis heute schon tausende Prozent Rendite mitnehmen konnten.

(SMOG Kursentwicklung in den ersten 3 Tagen - Quelle: Dextools)

Innerhalb von nur drei Tagen hat die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung die Marke von 100 Millionen Dollar überschritten. Die Bewertung stabilisiert sich inzwischen bei 87 Millionen Dollar. SMOG befindet sich damit auf einem hohen Niveau, und alles deutet darauf hin, dass der nächste große Sprung kurz bevorsteht. Mit einem täglichen Handelsvolumen in sechsstelliger Höhe und regelmäßigen Erscheinungen in den Dextools-Trends genießt SMOG im Solana-Ökosystem große Beliebtheit und zählt nach seinem beeindruckenden Start zu den erfolgreichsten Meme Coins.

Vielversprechende Roadmap

Im Gegensatz zu vielen Meme Coins, die oft lediglich kurzlebige Pump and Dump-Vorhaben sind, bei denen Entwickler den Kurs kurzzeitig in die Höhe treiben, um ihre eigenen Bestände gewinnbringend zu verkaufen, beweist das Team hinter SMOG, dass sie es ernst meinen und ambitionierte Ziele verfolgen. Bereits einen Tag nach dem Start wurde eine Bridge zu Ethereum sowie ein eigener Liquiditäts-Pool eingerichtet, um auch Trader anzusprechen, die bevorzugt im Ethereum-Ökosystem aktiv sind - ganz wie in der Roadmap vorgesehen.

(SMOG Roadmap - Quelle: SMOG-Website)

Die Roadmap enthüllt außerdem, dass der SMOG-Token noch viele spannende Entwicklungen in der Pipeline hat. Bereits jetzt bietet SMOG mehrere Features, die Investoren eine attraktive Rendite ermöglichen, unabhängig von der Kursentwicklung der Token.

Airdrops und Staking-Funktion überzeugen Anleger

Der SMOG-Token verfügt über eine Staking-Option, die es Besitzern ermöglicht, ihre Bestände zu vermehren, unabhängig von den Preisschwankungen. Mit einer jährlichen Rendite (APY) von 42 % bietet das Staking eine überdurchschnittlich hohe Renditechance. Dabei ist das Kapital nicht langfristig gebunden, wie es bei vielen anderen Stake to Earn Coins der Fall ist. Nach einer Staking-Dauer von nur drei Monaten können Investoren bereits von dieser Möglichkeit profitieren, was schon jetzt von vielen Anlegern genutzt wird.

(Staking-Übersicht - Quelle: SMOG-Website)

Bis dato wurden fast 9 Millionen Token in den Staking-Pool auf der Ethereum-Blockchain eingezahlt, eine Zahl, die kontinuierlich wächst. Der ständig steigende Anteil an gestakten Token trägt dazu bei, dass der Kurs stabiler ist im Vergleich zu anderen Meme Coins, da potenziellem Verkaufsdruck dadurch engtegentewirkt wird. Der SMOG Token überzeugt Anleger aber nicht nur durch seine Staking-Möglichkeit, sondern auch durch eine Airdrop-Kampagne, die zu den umfangreichsten im Solana-Ökosystem zählen soll.

Kenner von Solana-basierten Projekten sind sich bewusst, dass Airdrops oft die Möglichkeit bieten, beträchtliche Summen einzubringen. Um dem Anspruch gerecht zu werden, wurden beim $SMOG-Token von Anfang an 35 % des Gesamtvorrats für Airdrops zurückgelegt, was beim aktuellen Marktwert rund 28 Millionen Dollar entspricht. Für Trader eröffnet sich hier die Chance auf beachtliche Gewinne.

(SMOG Tokenomics - Quelle: SMOG-Website)

Um am Airdrop teilzunehmen, bietet sich Tradern die Gelegenheit, durch das Abschließen verschiedener Quests auf der Webseite Erfahrungspunkte (XP) zu sammeln. Die Menge der gesammelten XP bestimmt letztendlich die Höhe der Airdrop-Belohnung. Zudem können durch das Staking der Token zusätzliche XP verdient werden. Einige Aufgaben sind täglich wiederholbar, während andere nur einmalig absolviert werden können. Auf diese Weise halten die Entwickler das Interesse am SMOG-Token über längere Zeit hoch.

Steht eine Kursexplosion bevor?

Nachdem der Kurs zunächst die Marke von 100 Millionen Dollar überschritten hat, ist es zu Gewinnmitnahmen gekommen. Inzwischen konsolidiert $SMOG sich weiterhin auf einem hohen Niveau, was ideale Bedingungen für weiteres Kurswachstum schafft, wodurch es tatsächlich möglich ist, dass $SMOG BONK als erfolgreichsten Meme Coin auf Solana ablöst.

(SMOG kaufen - Quelle: SMOG-Website)

Bislang wurden vonseiten des Teams keine Ankündigungen über Listings auf größeren Kryptobörsen gemacht, obwohl laut Tokenomics ein Teil der Token dafür reserviert ist. Angesichts der Tatsache, dass $SMOG bereits eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar erreicht und ein hohes tägliches Handelsvolumen vorweist, beginnt die Community jedoch zu spekulieren, ob eine baldige Bekanntgabe eines Binance-Listings möglich wäre. Ein solcher Schritt könnte den Kurs schlagartig in die Höhe schießen lassen, womit $SMOG auf dem besten Weg wäre, der nächste Milliarden-Dollar-Meme-Coin zu werden.

