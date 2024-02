Nach Solana & XRP könnte dieser Altcoin 2024 in die Top 10 explodieren

Solana schoss im letzten Jahr fulminant zurück in die Top 10 des digitalen Währungsmarkts. Hier musste Solana zuletzt wieder BNB den Vortritt auf Platz 4 lassen. Dennoch ist SOL erneut gefestigt in der Top 10 und ist hier das bevorzugte Play gegen die Ethereum-Dominanz. Denn kaum eine Layer-1 setzt nicht irgendwo auf die Ethereum Virtual Machine. Wer hier breiter diversifizieren möchte, setzt wohl fast immer auch auf Solana.

Ferner folgt XRP direkt hinter Solana auf Platz 6. Aktuell weiten sich Gewinnmitnahmen wieder etwas aus. XRP verharrt am wichtigen Support und übergeordnet mangelt es weiter an Impulsen. Hier stellt sich die Frage, welche Chancen XRP 2024 bietet. Denn es könnte durchaus passieren, dass XRP bei weiterhin evidenter Underperformance sogar die Top 10 verlassen muss.

Doch welche Altcoins könnten folgen und haben das Potenzial die Top 10 des digitalen Währungsmarkts aufzubrechen? Hier kommen durchaus diverse Projekte in Betracht, beispielsweise Chainlink und Polkadot. Dennoch deutet auch ein Projekt, das sich noch nicht in der Top 20 des Kryptomarkts befindet, sein Potenzial an. Wenn hier der Weg in die Top 10 gelingt, würde dies gleichbedeutend mit einer Vervielfachung des initialen Investments einhergehen. Werfen wir also den Blick auf den Altcoin, der 2024 in die Top 10 explodieren könnte.

Dieser Altcoin ist Basis-Investment im Hype-Segment

Dieser Altcoin stellt ein grundlegendes Investment im wachstumsstarken Marktsegment dar, dem Gaming-Sektor. Denn insbesondere das Thema Gaming-Infrastruktur gilt hier als No-Brainer. Hierzu zählen Layer-1- und Layer-2-Lösungen, Software Development Kits (SDKs) und weitere technologische Grundlagen, die für das Betreiben der Krypto-Games und deren Ökosysteme essenziell sind. Damit können sich Anleger etwas risikoaverser im Gaming-Segment engagieren, mit Fokus auf Infrastruktur.

Als auf Gaming fokussierte Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum repräsentiert Immutable (IMX) eine überzeugende Lösung. IMX dient als fundamentale Basis für finanzstarke Spiele wie Illuvium (ILV) und Guild of Guardians (GOG). Ferner arbeitet die L2 mit großen Vertriebspartnern wie GameStop zusammen.

Auch die Analysten von VanEck sind hier klar bullisch und trauen Immutable X massives Potenzial in 2024 zu:

Prediction #11: A breakout blockchain game may surpass 1 million daily players. Immutable X is poised to climb market cap ranks with key releases and the Immutable Passport, streamlining wallet usage and enabling wider adoption. - VanEck (@vaneck_us) December 7, 2023

Auch charttechnisch hat sich das Bild zuletzt deutlich aufgehellt bei Immutable (IMX). Hier konnte der IMX Kurs mehrere Verlaufshochs erreichen. Das höhere Hoch wurde markiert. Jetzt geht es darum, mit einem höheren Tief den markttechnischen Aufwärtstrend bestätigen. Denkbar wäre ein Tief im Bereich von 2,60 bis 2,85 US-Dollar. Ein Rücksetzer auf diesen Support könnte dann einen Einstieg mit attraktivem CRV im intakten Aufwärtstrend ermöglichen.

Darum bleibt Gaming ein heißer Krypto-Trend 2024

Gaming bleibt auch im Jahr 2024 ein wesentlicher Trend im Kryptomarkt, dafür gibt es triftige Gründe. Kryptowährungen bieten im Gaming-Sektor einzigartige Vorteile. Dazu gehört die Möglichkeit, echtes, verifizierbares Eigentum an In-Game-Assets zu besitzen. Ferner ermöglichen sie es, Spieler finanziell zu belohnen und zu profitieren. Das disruptive Potenzial ist gigantisch, wenn die Massenadoption irgendwann gelingt. Die umfangreichen Investitionen in Krypto-Gaming, die vor allem in den Jahren 2021 und 2022 getätigt wurden, könnten nun qualitative Spiele auf den Markt bringen.

Dabei haben Anleger vielfältige Möglichkeiten, von diesem Trend zu profitieren. Das Spektrum Assets im Gaming-Bereich reicht von der Gaming-Infrastruktur, die als weniger riskant, aber auch weniger renditeträchtig gilt, bis hin zu einzelnen Krypto-Spielen, die ein höheres Risiko, aber auch die Chance auf höhere Belohnungen bieten. Eine diversifizierte Anlagestrategie könnte daher die Kombination eines Basisinvestments in die Gaming-Infrastruktur, wie zum Beispiel Immutable, mit einem spezifischen Gaming-Projekt wie Meme Kombat umfassen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.