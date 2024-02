Amazon gelangt auch an der Börse in die Königsklasse. Die Aktie des Techgiganten wird zum 26. Februar in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen, gab der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices. Die Anleger freut's, die Amazon-Aktie liegt vor Handelsstart ein Prozent im Plus. Weichen muss dafür dieses Unternehmen.S&P begründete die Änderung mit der stärker werdenden Bedeutung des Einzelhandels für die US-Wirtschaft. Auch der Aktiensplit von Walmart habe eine Rolle gespielt: Dieser habe zu ...

