Das Auf und Ab bei Siemens Energy geht weiter. Nach dem deutlichen Minus am Dienstag führt die Aktie den DAX am heutigen Mittwoch mit einem Plus von rund drei Prozent wieder an. Vor der Hauptversammlung in der kommenden Woche gibt es derweil angesichts der schweren Krise bei Siemens Gamesa deutliche Vorwürfe gegen das Management.Die Fondsgesellschaft Deka Investment will den Vorstand nicht entlasten. "Wir stimmen gegen den gesamten Vorstand, da zum vierten Mal in Folge ein Jahresverlust ausgewiesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...