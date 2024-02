Bonn (ots) -Das Wahljahr 2024 hat es in sich: Neben den Präsidentschaftswahlen in Russland und in den USA wird Anfang Juni auch das Europäische Parlament gewählt. In drei ostdeutschen Bundesländern stimmen die Wählerinnen und Wähler zudem im September über einen neuen Landtag ab. Mit Blick auf die Umfrageergebnissen befindet sich vor allem eine Partei im Hoch: Die Alternative für Deutschland (AfD). Anlässlich dessen sendet phoenix am Donnerstag ab 20.15 Uhr den Themenabend zur AfD.Um 20.15 Uhr zeigt der Ereignis- und Dokumentationskanal zunächst die Dokumentation in Spielfilmlänge "Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten" (Jan Lorenzen, MDR 2024, 90 Minuten). Diese bietet eine Innensicht einer Partei, die sich in den vergangenen Jahren immer weiter zu einer mittlerweile in Teilen rechtsextremen Partei radikalisiert hat. In der Dokumentation kommen ehemalige Parteimitglieder zu Wort, die der AfD in ihren Anfangsjahren zunächst begeistert beigetreten sind. Sie beschreiben, was sie in der Partei gesucht und gefunden haben, aber auch, wie und warum sie mittlerweile ernüchtert und erschrocken über die Entwicklung der AfD ausgetreten sind.Anschließend wird die phoenix runde mit dem Titel "Gegenproteste und Umfragehoch - Wie die AfD die Gesellschaft herausfordert" um 21.45 Uhr thematisch anknüpfen.Anke Plättner diskutiert u. a. mit:- Andre Yorulmaz, ehem. AfD-Mitglied und Protagonist in der Doku "Wir waren in der AfD"- Ann-Kathrin Müller, Der Spiegel- Sebastian Fiedler, SPD, MdBVor dem Hintergrund der Neugründung der Partei Werteunion durch den ehemaligen CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen folgt um 22.30 Uhr die Dokumentation "Der Fall Maaßen - Zwischen Geheimdienst und Verschwörung | Die Spur" (Lucas Eiler und Sebastian Galle, ZDF 2023, 30 Minuten). Der Film zeichnet die Entwicklung Hans-Georg Maaßens vom obersten Verfassungsschützer hin zu einem Verschwörungstheorien teilenden Politiker mit Kontakten zur internationalen Ultrarechten nach. Auch geht er der Frage nach, ob Maaßens Agenda schon während seiner Amtszeit als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz von rechtem Gedankengut bestimmt wurde oder ob er sich erst im Laufe der Jahre radikalisierte. War seine Haltung womöglich politisch gewünscht?Aufgrund des Themenabends entfällt an diesem Donnerstag das heute journal um 21.45 Uhr.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5719227