BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hat Deutschland für das Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine gedankt. "Sie machen das klasse", sagte sie am Mittwoch in Berlin beim Besuch eines Ankunftszentrums in Berlin-Tegel. Sie erwähnte insbesondere Bürger, zivilgesellschaftliche Organisationen und Kommunen.

Es sei wichtig, an der Seite der Ukraine zu stehen - so lange wie es nötig sei, sagte Johansson. Der russische Präsident Wladimir Putin werde nicht aufhören mit seinem Krieg. "Und wir müssen sicherstellen, dass Putin nicht gewinnt", sagte sie kurz vor dem zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns. Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen.

Johansson sagte, dass Deutschland beim Thema Migration unter Druck stehe. Aber Deutschland gehe sehr gut damit um. Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD) sagte, es mache ihr sehr große Sorge, dass Angriffe auf Geflüchtete stark zugenommen hätten. "Größtenteils handelt es sich tatsächlich um rechtsextremistische Straftaten, die harte strafrechtliche Konsequenzen haben müssen. Es ist in höchstem Maße menschenverachtend, Menschen zu attackieren, die bei uns hier Schutz vor Krieg und Terror gefunden haben", sagte sie. "Diejenigen, die permanent gegen Geflüchtete hetzen und ein hasserfülltes Klima schaffen, tragen dafür aus meiner Sicht auch eine Mitverantwortung."/bg/DP/mis