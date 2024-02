Umfangreiche Erfahrung von Albert Caravelli in der Zusammenarbeit mit großen Technologieunternehmen wird Ertragssteigerung und globale Marktführerschaft des KI-gestützten Contact Centers stärken

Albert Caravelli tritt in das Unternehmen Talkdesk als Senior Vice President von Strategic Alliances and Partners ein.

Bei Talkdesk wird Albert Caravelli für die Erweiterung und Pflege des wachsenden Ökosystems strategischer Technology Alliance Partner, globaler Systemintegratoren und globaler Dienstleister von Talkdesk verantwortlich zeichnen.

Albert Caravelli tritt in das Unternehmen Talkdesk von Zscaler ein, wo er unterschiedliche Rollen, vom Channel Chief bis hin zu seiner jüngsten Rolle als Global Vice President of Strategic Alliances and Advisory Firms bekleidete. Darüber hinaus hatte er Führungspositionen bei HP Software, Jive Software, Mercury Interactive und Asera inne.

Talkdesk®, Inc., ein weltweit führendes, KI-gestütztes Contact Center für Unternehmen jeder Größe, gab heute bekannt, dass Albert (Al) Caravelli, eine versierte Führungskraft mit umfassender Erfahrung in der Transformation von Vertriebs- und Allianzorganisationen bei einigen der weltweit führenden Softwareunternehmen, nun dem Unternehmen als Senior Vice President of Alliances and Partners beigetreten ist.

In seiner Rolle wird Albert Caravelli für die Erweiterung und Pflege des wachsenden Ökosystems strategischer Technology Alliance Partner, globaler Systemintegratoren und globaler Dienstleister von Talkdesk verantwortlich zeichnen.

Albert Caravelli tritt in das Unternehmen Talkdesk nach nahezu neun Jahren bei dem führenden Anbieter im Bereich Cloud-Sicherheit Zscaler ein, wo er zuletzt als Global Vice President of Strategic Alliances and Advisory Firms tätig war und für die Leitung der Vermarktungsstrategie von Zscaler und deren Umsetzung verantwortlich war. Während dieser Zeit war er federführend für die Bildung strategischer Allianzen mit mehreren Unternehmen, darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, HCL, Infosys, AT&T, BT, Cognizant, Deutsche Telekom, OBS, Telefonica, TCS, TechMahindra, LTIM, Verizon, Vodafone und Wipro.

Vor seiner Amtszeit bei Zscaler war Albert Caravelli als Senior Director of Worldwide Global Alliances bei HP Software tätig, wo er die Transformation der globalen Allianzfunktion vorantrieb, was zu einem besseren strategisches Engagement mit Partnern und neuen gemeinsamen Angeboten führte. Darüber hinaus war er in der Führung von Allianzen bei Jive Software und Mercury Interactive und in Vertriebsrollen bei Asera, Nielsen Claritas und The Nielsen Company tätig. Caravelli begann seine berufliche Laufbahn als Sales Manager bei Nestle.

Als ehemaliger internationaler Sportler ist Albert Caravelli weiterhin als technischer Berater und Gastkommentator für den Sportverband HSBC World Rugby Sevens tätig, der lokale Rugby-Verbände bei der Vorbereitung und Qualifikation für die Olympiade und andere Wettbewerbe unterstützt. Er ist ehemaliger Cheftrainer des USA Rugby Sportverbandes und des Philippines Volcanoes National Teams. Albert Caravelli ist freiwilliger Helfer bei den Special Olympics and Wounded Warriors.

Er hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik der University of California, Los Angeles (UCLA) und besitzt einen Master of Business Administration (MBA) der UCLA Anderson School of Management.

Angeführte Zitate

Tiago Paiva, Gründer und CEO von Talkdesk, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Im vergangenen Jahr konnten wir unser Führungsteam durch ein unglaubliches Talent ergänzen. Al bringt einen Reichtum an Erfahrungen ein, um Talkdesk zu unterstützen, die Umsetzung seiner Unternehmensstrategie zu beschleunigen. Die Erfahrung im Aufbau und der Leitung außergewöhnlicher Partner- und Allianzteams wird entscheidend sein, um unsere Vision der Verwirklichung eines Umsatzes in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar und der globalen Skalierung sowie der Transformation der Contact Center-Branche umzusetzen."

Al Caravelli, Senior Vice President of Strategic Alliances and Partners bei Talkdesk, erläuterte: "Ich bewundere den Erfolg von Talkdesk seit Jahren. Als sich die Gelegenheit ergab, mich dem Führungsteam anzuschließen, war ich gespannt auf unser Gespräch. Als ich mit Tiago Paiva und anderen in der gesamten Organisation reden konnte, war klar, dass meine Erfahrung und mein strategisches Manuskript hervorragend zu den Geschäftszielen des Unternehmens passten. Ich freue mich nun darauf, das Partner-Ökosystem kennenzulernen, sowie auf die Ausrichtung auf neue Strategien und Initiativen."

Rex Thexton, Senior Managing Director bei Accenture, erläuterte: "Ich hatte das Vergnügen, in den letzten Jahren umfangreich mit Al zusammenzuarbeiten. Ich habe es aus erster Hand miterlebt, wie seine Erfahrung bei der Bildung und Stärkung von Allianz- und Partnerschaftsprogrammen Unternehmen unterstützt, ihre strategischen und Umsatzziele schneller zu verwirklichen. Er wird ein enormer Gewinn für das Führungsteam von Talkdesk sein."

Sherry Vaswani, Group Chief Executive Officer von Xalient, erklärte: "Ich hatte die Gelegenheit, in den letzten sieben Jahren aus erster Hand mit Al zusammenzuarbeiten. Wir haben die Kunden gemeinsam besucht und haben Kampagnen geplant und durchgeführt, die zu zahlreichen gemeinsamen Kundenerfolgen führten. Al unterstützte die Entwicklung der Partnerschaft zwischen Zscaler und Xalient und dabei wurden die Bedürfnisse wertgeschätzt, die wir in sämtlichen Phasen unserer Expansion haben und er unterstützte uns darüber hinaus proaktiv, um ein signifikantes Wachstum erzielen zu können. Ich bin mir sicher, dass er von unschätzbarem Wert für Talkdesk sein wird."

