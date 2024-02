München (ots) -Rund ein Drittel der Bevölkerung in Tansania lebt unterhalb der Armutsgrenze, vor allem in den ländlichen Gebieten. Viele Familien haben keinen Zugang zu grundlegender Infrastruktur, und eines von drei Kindern ist unterernährt. Die SOS-Kinderdörfer sind als Organisation in Tansania an sechs Standorten tätig. Nura, die deutschsprachige Rapperin und Schauspielerin mit eritreischen Wurzeln besuchte im November 2023 die Projekte der SOS-Kinderdörfer in Tansanias Hauptstadt Daressalam. Begleitet wurde Nura dabei von dem Journalisten und Videoproduzenten Niko BACKSPIN.Beide sind prominente Unterstützer:innen der Organisation und möchten den Menschen in den Programmen vor Ort eine Stimme geben und für mehr Sichtbarkeit sorgen. Dafür trafen sie Familien, die Teil der Programmarbeit der Kinderrechtsorganisation sind, wurden zu diesen in ihr Zuhause eingeladen und lernten ihren Alltag kennen. Niko BACKSPIN hierzu:"Beeindruckend, was die Menschen vor Ort in ihren Familien auf die Beine stellen. Und immer wieder schön, mit wie viel Herzlichkeit wir in ihren Häusern begrüßt werden. So ein Besuch hilft immer dabei, sich seiner eigenen Möglichkeiten bewusst zu sein."Am Ende entstand daraus eine Reportage, die zeigt, was die Probleme vor Ort sind, wie geholfen wird und was außerdem von den großartigen Persönlichkeiten vor Ort gelernt werden kann. Wie beispielsweise der Zusammenhalt der Frauen in den Communities, der Nura nachhaltig beeindruckt:"Das würde ich mir auch für Deutschland so wünschen, dass jede:r mal ein bisschen nach rechts und nach links schaut. Das ist echt nicht viel, das man machen muss, um die Welt ein wenig besser zu machen."Die Dokumentation der Reise ist ab jetzt hier (https://youtu.be/Ak3XIXov2VM) zu finden.In Tansania entstand weiteres Foto- und Videomaterial, dass wir gerne zur Veröffentlichung zur Verfügung stellen. Statements und Interviews mit Nura sowie Niko können wir ebenfalls gerne anfragen.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Sarah KrkaPR & CommunicationsSOS-Kinderdörfer weltweitHermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.Ridlerstr.55, D-80339 MünchenMobil: +49 170 730 1838sarah.krka@sos-kd.orgsos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5719349